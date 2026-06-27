Governo retoma atividades de programa voltado ao consumo consciente da água

Nesta quarta-feira, 18, o Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), retomou as atividades do programa “Uso e Reuso da Água na escola: quem paga a conta?”. Esta é a quarta etapa do programa que leva conscientização aos estudantes da rede estadual de ensino sobre o consumo consciente da água.

O programa incentiva práticas sustentáveis no ambiente, como reaproveitamento da água em atividades de limpeza e irrigação, evitando assim o desperdício e contribuindo para a redução dos custos nas contas de água das escolas.

A secretária adjunta de Educação Básica da Seed, Raimunda Rodrigues, destacou que, este ano, a ideia é trabalhar junto aos estudantes para que eles levem os conhecimentos adquiridos com o programa para suas casas.

“Uma escola estava com uma conta de R$ 70 mil reais, baixou para R$ 12 mil reais. Nesse ano, os alunos vão trazer as contas das suas casas e, na sua casa, eles serão orientados a ver a questão dos vazamentos e diminuir a conta de lá também. Usar a água de uma forma responsável”, pontuou a secretária.

O Colégio Estadual Militarizado Professora Maria Nilce Macedo Brandão, desenvolve o projeto “Gota a Gota: uma escola sustentável”, que reutiliza a água das centrais de ar para lavar os banheiros, áreas internas, molhar as plantas e horta da escola. O estudante Kauã Soares disse que hoje já vê os resultados do projeto.

“Nós já conseguimos perceber o impacto na escola, com uma diferença na conta de água de 25% o que diminui muito. Ele continua alimentando nosso outro projeto que é o projeto da horta na escola, um projeto alimenta o outro”, explicou Kauã, que representou Roraima na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em outubro do ano passado em Brasília, com o projeto da escola.

Gincana da Água

Nesta nova etapa do programa, a Seed fortalece ainda mais a participação das escolas ampliando as estratégias educativas, com o lançamento da ‘Gincana da Água’. Uma metodologia diferenciada dentro do programa para envolver ainda mais os estudantes do Ensino Fundamental.

A gincana terá sete provas, como quiz, jogos e desafios práticos, desenvolvidos ao longo do ano letivo, de março a novembro, integrando diferentes componentes curriculares.

“Para não atrapalhar as atividades pedagógicas dos alunos, desenvolvemos as provas mês a mês. Por exemplo, mês de março nós temos uma prova, mês de maio nós temos outras, e vai até novembro, quando vai ser a prova final, que justamente vai ser a comparação da redução do consumo. A escola que mais reduziu o seu consumo, o desperdício, tem uma pontuação específica”, explicou Naiva Pereira Lima, chefe da Divisão de Educação Ambiental da Seed.

A turma vencedora receberá uma premiação surpresa, que será divulgada ao final da gincana.

O Programa Uso e Reuso da Água

A iniciativa começou como projeto no ano de 2023 e no ano passado, foi institucionalizado e transformado em programa estadual por meio da Lei Estadual N° 2.150 de 13 de março de 2025.

Na primeira etapa, foram alcançadas 16 escolas, na segunda etapa, mais 14 unidades de ensino e na terceira, outras 24 escolas foram incorporadas. O programa chegou em todas as escolas da capital, e este ano será levado para as escolas do interior do Estado.

A ação conta com a parceria da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), que contribuem com atividades educativas, palestras e ações de conscientização.

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