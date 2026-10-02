Thales Day consolida João Pessoa como referência nacional em cibersegurança e inovação na gestão pública

Os desafios e as oportunidades da cibersegurança no setor governamental foram o tema central de um encontro que aconteceu durante todo o dia desta quarta-feira (18), e consolidou João Pessoa como referência nacional em cibersegurança e inovação na gestão pública. O evento intitulado Thales Day foi aberto às 8h e seguiu até 17h, nas formas híbridas (presencial e online), na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no bairro Altiplano, e reuniu gestores, especialistas e representantes de instituições públicas, além do público interessado no assunto.

O Thales Day foi promovido pela Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI) da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a Thales Group, referência mundial em soluções de alta tecnologia nas áreas de defesa, aeroespacial, identidade digital e segurança cibernética.

O coordenador-geral da UMTI, Bruno Crispim, fez a abertura institucional do evento e focou a palestra na cibersegurança. “O evento possibilita o acesso ao que existe de mais avançado no mundo em proteção de dados e demonstra o compromisso com que a administração pública está tratando a segurança cibernética, ou seja, com prioridade. Vale ressaltar que João Pessoa está no mesmo patamar de grandes capitais com esse movimento”, ressaltou.

Jaildo Tavares, líder executivo do Farol Digital e responsável pela palestra Ecossistema HUB Farol, afirmou que a capital paraibana está vivendo “um boom de tecnologia viva, trazendo à população uma perspectiva de que a administração da cidade está no caminho certo, se estruturando para um futuro onde vamos poder não só ter qualidade de vida, mas também o desenvolvimento sustentável de forma que possamos ser referência no Brasil e no mundo”, disse.

Erlon Júnior, profissional de marketing e relações públicas da Thales Group com atuação em São Paulo, e um dos organizadores do evento, disse que esse encontro foi de extrema importância para que as empresas, os órgãos e as pessoas entendam o tamanho do perigo que todo mundo corre, uma vez que todos estão conectados.

“E como vamos nos defender? Por mais que as empresas e órgãos criem ferramentas e tecnologias que proporcionem segurança, nunca é 100% porque os bandidos cibernéticos estão sempre à frente. O cibercrime ataca, paralisa uma cidade, hospitais, serviços como emissão de notas, e outros. Então, esse evento de hoje trouxe o diálogo das tecnologias, de como podemos colaborar para melhorar a segurança de todos. João Pessoa tem me surpreendido com o avanço tecnológico, não só em estabelecer a segurança, como em tudo que está sendo feito na cidade”, declarou.

Conforme a programação, no horário da manhã, os participantes acompanharam palestras e painéis voltados à aplicação prática de estratégias de inovação na gestão pública. Também estiveram presentes representantes de instituições como o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) e a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Especialistas da Thales Group também participaram do evento com painéis técnicos.

Estratégia, Inteligência e Q&A – Dando continuidade à programação, o período da tarde foi marcado pelo segmento de Estratégia, Inteligência e Q&A, reunindo importantes nomes do cenário público e da segurança cibernética para discutir inovação, soberania digital e o fortalecimento de parcerias institucionais.

O secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, destacou o papel estratégico do município na atração de empresas de tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras. Segundo ele, a capital paraibana possui um ambiente favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação, apoiado por universidades e centros de excelência.

“Para nós, da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, é sempre um prazer, uma honra estar interagindo com empresas que desenvolvem tecnologia. No meu caso, o papel é mostrar o potencial da cidade e incentivar essas empresas a não apenas interagir como parceiras, mas também avaliar a possibilidade de se instalarem em João Pessoa, desenvolvendo projetos conosco e gerando oportunidades para profissionais locais”, ressaltou.

Já o coordenador-geral do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Juliano Ferreira, enfatizou a importância de iniciativas como essa para o avanço da maturidade cibernética no Brasil. Ele destacou que a integração entre instituições públicas, privadas e acadêmicas é fundamental para o fortalecimento da soberania digital do País.

“Oportunidades como a de hoje intensificam nossa atuação no desafio de avançar na maturidade cibernética do Brasil. Discutimos temas essenciais como soberania digital, sempre conectando pesquisa, inovação e ciência com resultados práticos para a sociedade. Essa construção conjunta de parcerias estratégicas fortalece o país e amplia nossa capacidade de evoluir nesse cenário”, pontuou.

O momento consolidou o evento como um espaço de diálogo qualificado, troca de experiências e construção de soluções colaborativas, evidenciando o papel das instituições e especialistas na promoção de um ecossistema tecnológico mais seguro, inovador e integrado.