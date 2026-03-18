Aulas gratuitas de boxe atraem jovens e revelam talentos na Vila Olímpica

O boxe está nocauteando o sedentarismo em Nova Iguaçu. O esporte passou a integrar as atividades oferecidas gratuitamente na Vila Olímpica da cidade e já conta com aproximadamente 30 alunos. Há vagas abertas para quem desejar praticar a modalidade.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h, e são destinadas a alunos a partir de 14 anos. Além de trabalhar golpes e técnicas de defesa, o boxe ajuda a melhorar o condicionamento cardiovascular, fortalece a musculatura, contribui para a perda de peso e também auxilia no controle do estresse.

Um dos atletas é o estudante João Pedro dos Santos, de 17 anos, que encontrou no esporte uma motivação para o futuro.

“Esse esporte é a minha vida. Sem o boxe eu não sei o que seria hoje. Desde pequeno eu não me dava bem com esportes, mas quando comecei a treinar, minha vida mudou”, conta o jovem, que sonha em seguir carreira na modalidade e representar o país em competições internacionais.

Responsável pelas aulas, o professor de educação física André Luís Soeiro, conhecido como André Negrito, explica que o esporte vai muito além da luta.

“O boxe é um combo de estímulos. Ele melhora a qualidade de vida, o corpo e a mente. Também ajuda muitas pessoas a ganhar mais coordenação motora, equilíbrio e agilidade”, afirma.

As aulas são organizadas de forma funcional para que todos consigam evoluir gradualmente. A modalidade também tem atraído cada vez mais mulheres pelo interesse em conhecer o esporte e aprender técnicas de defesa pessoal. Atualmente, mais de 1.200 alunos estão matriculados nas atividades esportivas da Vila Olímpica de Nova Iguaçu.

As inscrições podem ser feitas diretamente no local, sempre na primeira semana de cada mês. Para se inscrever, é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento ou documento de identidade, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de 18 anos também precisam levar cópia da identidade do responsável e declaração escolar.