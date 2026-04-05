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Agência Minas Gerais | Escolas estaduais aplicam recursos do prêmio Escola Transformação para impulsionar projetos e ampliar oportunidades para estudantes 

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O Prêmio Escola Transformação é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que reconhece e valoriza escolas públicas estaduais que se destacam  por participarem das avaliações externas e por terem bons resultados de desempenho e fluxo. A política garante recursos financeiros que permitem às unidades escolares investir em ações concretas e projetos do interesse dos estudantes, gerando impacto direto na aprendizagem.

Na Escola Estadual Coronel Lindolfo Rodrigues Cunha, em Araguari, a aplicação do recurso do prêmio possibilitou o desenvolvimento de projetos que marcaram a trajetória dos estudantes. Sob a direção de Islene Gomes, a escola promoveu viagens pedagógicas para São Lourenço (MG) e Paraty (RJ), cidades escolhidas por integrarem a rota do ouro no período colonial. Segundo a diretora, a experiência despertou o interesse dos alunos e ampliou o aprendizado para além da sala de aula. “Os alunos gostaram muito das viagens e se interessaram bastante pela parte histórica. Foi uma oportunidade única, que representou uma verdadeira transformação na vida deles”, destaca Islene. Para ela, o prêmio também é um estímulo permanente: “Esse reconhecimento motiva a escola a ser cada vez melhor”.

Em Morro do Pilar, a Escola Estadual Intendente Câmara, sob a direção de Betânia Matos, utilizou o recurso do prêmio para promover melhorias estruturais e fortalecer atividades culturais. Entre as ações realizadas estão a construção de um pergolado, pensado como espaço de convivência e também de realização de atividades pedagógicas, e a compra de instrumentos musicais para a banda da escola. “O pergolado foi um espaço planejado para os alunos aproveitarem. Todos gostaram demais, foi algo que realmente transformou a escola”, explica Betânia. Sobre os instrumentos musicais, a diretora ressalta a importância da iniciativa: “A ideia surgiu por causa da banda da escola. Os alunos participam, se interessam pelos ensaios, e cultivar isso é fundamental para o desenvolvimento deles”.

Na Escola Estadual Padre Luiz Moreno, em Nova Resende, dirigida por Edna Aparecida, o recurso do Prêmio Escola Transformação foi destinado à realização da formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). O evento reuniu estudantes, famílias e equipe escolar em um momento marcado por emoção e celebração. “Foi um momento muito especial. Os alunos ficaram extremamente satisfeitos e todos estiveram presentes, junto com as famílias. Foi uma verdadeira festa”, afirma a diretora. De acordo com Edna, o prêmio contribui diretamente para a gestão escolar: “Esse recurso ajuda muito os gestores e fortalece a presença dos estudantes, que se tornam muito mais participativos”.

Investimento

Em 2025, o Prêmio Escola Transformação contemplou mais de 3.057 escolas estaduais, com o repasse de R$ 80 por estudante matriculado nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. O investimento total ultrapassa R$ 28 milhões, reafirmando o compromisso do Governo de Minas, por meio da SEE/MG, com a valorização das escolas públicas, o fortalecimento da gestão educacional e o incentivo à participação dos estudantes nas avaliações externas.

 

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