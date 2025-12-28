Governo de Minas conclui transição de abastecimento da frota de veículos flex de gasolina para álcool

Posted on

Foto: Divulgação PMBV Neste 4 de julho, é celebrado no coral ArtCanto, mais que uma trajetória, mas também risadas, companheirismo, esforço e dedicação. O projeto social nasceu em 2001 pela Prefeitura de Boa Vista. A diretora do projeto, Clara Zion, que integrou o coral aos 12 anos, contou como foi sua trajetória. “O ArtCanto […]