João Pessoa se projeta nacionalmente com evento histórico na Orla e Cícero Lucena exalta o espírito acolhedor da cidade, com paz e união

João Pessoa viveu, neste sábado (27), uma tarde e noite marcados pela fé e pela religiosidade, durante o ‘Celebra João Pessoa’, evento considerado histórico e com transmissão para todo o mundo através do Sistema Canção Nova de Comunicação, em TV e Internet, reunindo milhares de pessoas nas areias das praias de Cabo Branco e Tambaú. Presente na celebração, que teve Fei Gilson como atração principal, o prefeito Cícero Lucena exaltou o momento vivido pela cidade, destacando-a como ponto de acolhimento para fiéis vindos de várias partes do Brasil.

Segundo o prefeito Cícero Lucena, o ‘Celebra João Pessoa’ marca o ponto alto da programação religiosa de fim de ano na cidade. Ele destacou que a Prefeitura não mediu esforços para viabilizar o evento, trazendo a principal voz religiosa do momento no País, garantindo toda a estrutura de palco e mobilizando diversas secretarias municipais para dar apoio à Arquidiocese da Paraíba, realizadora da celebração, e aos fiéis. Muitos deles eram de João Pessoa e se confraternizaram com participantes vindos em caravanas de diversas regiões do Brasil.

“Nesta sociedade, nesta cidade, vivenciamos uma dádiva divina. A inauguração deste espaço representa a coroação dessa benção, celebrando a vida, a fé e a esperança que compartilhamos. Concluiremos o ano de 2025 com paz, alegria e gratidão àquele que nos guia em nossos caminhos e ações: Deus”, iniciou Cícero Lucena. “É notável a presença da Paraíba e dos estados vizinhos, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Além disso, há participantes de outras localidades, o que me causa grande satisfação. Sinto-me honrado em ver a iniciativa aberta a todos que desejem e possam participar”, concluiu o prefeito.

Capital dos grandes eventos – O vice-prefeito Leo Bezerra falou em “cidade que consegue realizar grandes eventos”, para destacar a organização, a tranquilidade e a comodidade das pessoas que, mesmo em forma de multidão, conseguiu vivenciar cada momento do ‘Celebra João Pessoa’. “Um evento religioso, diversas caravanas de toda a Paraíba chegando. Um dia maravilhoso, fico muito feliz em ver que a Prefeitura está realizando grandes eventos para as famílias, para os turistas. Ou seja, a cidade está em desenvolvimento e é isso que a Prefeitura faz todos os dias”, afirmou o vice-prefeito, Leo Bezerra.

Celebrações – Logo após a abertura do evento, às 14h30, a multidão de fiéis celebrou junto com o Padre Sandro Santos, seguido pelos padres Puan Ramos, Nilson Nunes, Bruno Costa – da Comunidade Canção Nova. Já era noite quando Frei Gilson subiu ao palco para levar mensagens de fraternidade, amor e esperança. O sacerdote – além de padre e cantor – é um pregador que se tornou fenômeno religioso nas redes sociais, conhecido por suas transmissões ao vivo de orações e por liderar o ministério musical “Som do Monte”. Ele evangeliza através das músicas e pregações, reunindo milhões de seguidores e fiéis em lives, especialmente durante a Quaresma.

Mensagem à Paraíba – Durante entrevista, Frei Gilson deixou uma mensagem ao povo paraibano, pedindo que mantenha viva a fé e a esperança. “Que não se percam os valores essenciais, o verdadeiro significado do Natal. É com grande satisfação que me encontro aqui em João Pessoa, na Paraíba, neste período tão significativo que é o Natal. Estamos imersos no espírito natalino, celebrando a vinda de Deus, que se manifestou para nos redimir. É esta a mensagem que devemos celebrar diariamente, em cada momento de nossas vidas”, afirmou Frei Gilson.

Expectativa atendida – O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, destacou a alegria e a gratidão pela realização do ‘Celebra João Pessoa’. Segundo ele, a grande presença do público já era esperada. “É uma alegria muito grande. Somos gratos pela vida deles e por podermos viver uma tarde maravilhosa, com essa multidão desfrutando das bênçãos de Deus derramadas sobre nós neste dia. Impressiona a quantidade de pessoas, mas já era esperado, porque Frei Gilson tem esse poder de atrair multidões por onde passa”, afirmou.

Fiéis que celebraram – Entre os participantes estava Jessica Kaline, que veio de Sapé, acompanhada da família, para acompanhar o show. Ela contou que a motivação foi a admiração pelo frade cantor. “A gente veio especificamente para o show de Frei Gilson, que é realização de um sonho que eu tinha. Sempre assisto ele pelo YouTube e pelas redes sociais, e hoje estou muito feliz por estar aqui realizando esse sonho. Eu conversei com o meu marido para participarmos do evento. Viemos eu, ele e o filho dele. Vale a pena realizar um sonho como esse”, disse.

Aos 67 anos, a aposentada Aparecida dos Santos, moradora de João Pessoa, também marcou presença no evento. “Maravilhoso! Eu não esperava um evento de tamanha grandeza. Quero conhecer o Frei Gilson e também todos os outros. Para mim, são todos célebres. Mesmo com tanta gente, temos que prestigiar sempre esses eventos maravilhosos”, destacou, ressaltando a importância da fé e da participação ativa, independentemente da idade.

Apoio estrutural- Para garantir a segurança e o atendimento ao público, o evento contou com a presença do Samu, que montou postos médicos no local. A coordenadora de Enfermagem do Samu, Iana Márcia, explicou que toda a operação foi planejada com antecedência.

“Esse evento foi planejado há cerca de 15 dias. Organizamos material e recurso humano, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e equipes de apoio. Temos dois postos: um dentro da área do show e outro na parte externa, para atender todo o público”, explicou Iana Márcia

.

Segundo a coordenadora Iana Márcia, a presença da equipe de saúde foi essencial. “Muita gente chegou aqui cedo, ainda pela manhã. O calor, a fome, a sede e o cansaço acabam gerando intercorrências, e estamos aqui exatamente para prestar esse suporte. A área da saúde é fundamental em eventos desse porte”, reforçou.

Instituições – A estrutura do Celebra João Pessoa também contou com o apoio da Guarda Metropolitana, da Semob e da Emlur, que atuaram na organização do trânsito, segurança do público e limpeza do espaço, garantindo que o evento ocorresse de forma tranquila e segura para todos os participantes.