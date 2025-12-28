SONORA – Retrospectiva 2025: crescimento, reformas e novos programas marcam o ano da Fundação Catarinense de Cultura

A Fundação Catarinense de Cultura encerra 2025 com um dos maiores volumes de investimentos em políticas culturais da última década: cerca de R$ 208 milhões.

Iniciativas como o Prêmio Elisabete Anderle, editais da Política Nacional Aldir Blanc e o Programa de Incentivo à Cultura (PIC) foram fundamentais para o fomento da cultura catarinense.

Os investimentos também contemplaram a reforma e reabertura de teatros, museus e espaços culturais.

Entre os destaques está a reabertura do Teatro Álvaro de Carvalho e do Teatro Pedro Ivo.

Já o Teatro Ademir Rosa teve recorde de público: foram 173 mil pessoas que frequentaram 185 eventos ao longo do ano.

Em 2025, também iniciaram as obras de restauro do Museu Nacional do Mar (São Francisco do Sul), orçadas em mais de R$ 10 milhões.

A segunda edição do Santa Catarina Canta – Festival de Música Brasileira movimentou todas as regiões do estado com mais de 1.300 inscritos.

A presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Teresinha Debatin, faz um balanço das ações de 2025:

