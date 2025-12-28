Agência Minas Gerais | Natal Solidário leva acolhimento e afeto ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte

NOTÍCIAS

Natal Solidário leva acolhimento e afeto ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesta quarta-feira (24/12), do Natal Solidário. A iniciativa do Governo de Minas, por meio do Serviço Social Autônomo (Servas) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), oferece um café natalino digno e festivo para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

O evento foi realizado no Palácio da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, que, nesta véspera de Natal, se transforma em um espaço de cuidado, escuta e esperança.

Participaram da ação quase 300 pessoas atendidas pela entidade. Elas foram acolhidas na tenda montada no Palácio, em uma manhã preparada para celebrar o verdadeiro sentido do Natal: estar junto, compartilhar e cuidar de quem mais precisa. O encontro vai além da refeição especial, proporcionando um momento de convivência, respeito e valorização da vida.

 
 
 
   
   

 

A programação incluiu ainda diversas atrações culturais, como apresentações artísticas, música natalina e truques de mágica, criando um ambiente leve e afetuoso.

O espaço foi ambientado com árvore de Natal, decoração temática, mesas ornamentadas e um local especial para a presença do Papai Noel, reforçando o clima de encantamento e acolhimento.

 
 
 
   
   

 

Para a secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, a ação simboliza o papel do poder público na promoção da dignidade humana. 

 
 
 
   
   

 

Dignidade e fraternidade

Durante o evento, as pessoas atendidas receberam mini panetones e pelúcias, pequenos gestos que carregam significado e afeto, além de reforçar a mensagem de que todos merecem um Natal com dignidade.

O Natal Solidário reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a solidariedade, a inclusão social e a construção de uma Minas Gerais mais humana, acolhedora e sensível às necessidades de sua população.

Essa ação encerrou uma série de outras iniciativas realizadas para a data, como o Dia D de arrecadação de doações, a Campanha Cartas ao Papai Noel, o Almoço de Natal para Idosos e a Sessão Descoberta, reforçando o propósito de levar carinho, atenção e dignidade a quem mais precisa neste período.

Durante todo o ano, o Servas realiza campanhas com os mais diversos objetivos. Todas as doações podem ser feitas pela chave Pix 31991630836, ou pessoalmente, na sede da entidade, ao lado do Palácio da Liberdade.

