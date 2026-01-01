Ação integrada reforça segurança nas estradas durante período de viagens em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Com o aumento do fluxo de passageiros nas rodovias em razão das festas de fim de ano, uma grande ação de segurança no trânsito movimentou a rodoviária de Campo Grande nesta terça-feira (30). O Detran-MS atuou de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras instituições ligadas ao trânsito dentro da Campanha Nacional RodoVida, que em Mato Grosso do Sul ganhou a etapa educativa denominada “Embarque Legal”.

Passageiros foram orientados antes de seguir viagem



A iniciativa teve como foco principal a prevenção de sinistros de trânsito nas estradas estaduais e federais, por meio da conscientização de passageiros e motoristas sobre comportamentos seguros antes e durante as viagens. Durante a abordagem, equipes orientaram sobre o uso correto do cinto de segurança, a importância de não dirigir sob efeito de álcool e a responsabilidade compartilhada entre condutores e passageiros para uma viagem segura.

Entre os passageiros abordados estava a estudante Thais Araújo, que embarcava para Florianópolis. Para ela, a ação traz mais tranquilidade a quem vai pegar a estrada. “Nós temos o costume de sempre usar o cinto de segurança nos veículos. Aqui também uso”, contou. Thais destacou ainda a importância da fiscalização. “Gostei de saber que o motorista passou pelo bafômetro. Nunca sabemos o que pode acontecer, então esse tipo de abordagem é muito importante”, afirmou.

Motoristas passaram pelo teste do bafômetro



A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, ressaltou o papel educativo da ação e a necessidade de envolver também os passageiros no compromisso com a segurança viária. “A segurança nas estradas começa antes mesmo do veículo sair. Orientar os passageiros sobre o uso do cinto, a atenção durante a viagem e a escolha de comportamentos seguros é fundamental para reduzir riscos e salvar vidas”, destacou. Segundo ela, campanhas como o Embarque Legal fortalecem a cultura de prevenção e ampliam o alcance das mensagens de educação para o trânsito.

Já o gerente de Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala, chamou atenção para um dos principais fatores de risco nas rodovias: a combinação de álcool e direção. “A ingestão de bebida alcoólica compromete os reflexos e a capacidade de reação do condutor. Alertar motoristas e passageiros sobre esse perigo é essencial para evitar sinistros graves, especialmente em períodos de grande movimentação nas estradas”, enfatizou.

Rodovida

A Campanha Nacional Rodovida é uma ação coordenada em nível nacional que reúne órgãos de trânsito, forças de segurança e parceiros institucionais para intensificar atividades educativas e de fiscalização nas rodovias brasileiras. O objetivo é reduzir o número de sinistros, mortes e feridos no trânsito, especialmente em datas estratégicas, como feriados prolongados e períodos de férias, quando o volume de veículos nas estradas aumenta significativamente.

Em Mato Grosso do Sul, a operação contou com a participação da PRF, Detran-MS, Guarda Municipal de Campo Grande (GMCG), Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Agems e da concessionária Motiva, reforçando a atuação integrada em defesa da vida.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS