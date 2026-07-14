Prefeitura de João Pessoa encerra 2025 com mais de 1.100 ruas pavimentadas

Maior programa de pavimentação da história de João Pessoa, o ‘Minha Rua Calçada’ segue avançando em ritmo acelerado e, em 2025, chegou a marca de 1.123 novas ruas entregues, proporcionando mais qualidade de vida à população em todos os bairros da Capital. Paralelamente, a Prefeitura também continua com ações de recapeamento asfáltico para melhorar a fluidez do trânsito na cidade.

Lançado pelo prefeito Cícero Lucena em 2021 com o objetivo de calçar 500 ruas, o programa executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) cresceu e atualmente já conta com mais de 1.700 vias entregues, com obras em andamento ou ordem de serviço assinada. Todas as vias seguem um padrão, com calçamento em paralelepípedos, drenagem, calçadas padronizadas, acessibilidade para deficientes e sinalização.

“Estamos pavimentando ruas com padrão de excelência em todos os bairros de João Pessoa, incluindo calçadas padronizadas em concreto armado, piso tátil e plena acessibilidade. A pavimentação, um anseio histórico, em breve se concretizará por completo em nossa cidade. Na gestão do prefeito Cícero, João Pessoa se tornará a primeira capital do Brasil 100% pavimentada, um marco histórico”, destacou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Asfalto Novo – Além da pavimentação em paralelepípedos, a Prefeitura de João Pessoa vem investindo na melhoria da malha viária da cidade com o programa ‘Asfalto Novo’, que já realizou o recapeamento asfáltico de 275 vias, o que representa mais de 138 quilômetros de vias asfaltadas. O investimento ultrapassa R$ 108 milhões.

Atualmente, a Secretaria de Infraestrutura está executando um contrato que contempla o recapeamento asfáltico de 43 vias no Centro da Capital. Delas, 17 já foram concluídas e outras estão em andamento.

As ações estão sendo conduzidas exclusivamente nas vias que já têm asfalto, preservando, assim, o aspecto histórico das ruas em paralelepípedos do Centro. O investimento neste contrato é de R$ 23 milhões, totalizando 27 quilômetros de asfalto novo.

“O prefeito Cícero Lucena solicitou a Seinfra que desse uma atenção especial na pavimentação de todo o Centro, que estava com o asfaltamento muito desgastado. Vamos fazer uma renovação completa, como forma de melhorar o fluxo de trânsito e de dar mais conforto aos usuários daquelas vias”, explicou o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

O motoqueiro Sandro Marinho, que percorre diariamente as ruas do Centro fazendo entregas, elogiou o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura. “O serviço ficou muito bom. Sumiu a buraqueira aqui na região. Está dando para trafegar muito bem. O asfalto está em perfeita qualidade”, avaliou.