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Entrega dos kits escolares e uniformes para 2026 já começou em todo o Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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SED antecipa distribuição para garantir que estudantes iniciem o Ano Letivo de 2026 totalmente equipados

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), iniciou a entrega antecipada dos kits escolares e dos uniformes que serão utilizados pelos estudantes no Ano Letivo de 2026. A ação ocorre tanto na Capital quanto no interior e foi viabilizada após uma reorganização completa da logística de distribuição, priorizando que todas as unidades escolares recebam os materiais antes do início das aulas.

A estratégia da SED para 2026 garante que escolas urbanas, rurais e indígenas recebam os itens com antecedência. Segundo Marcos Macarini, coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED e responsável pela logística das entregas, o planejamento foi pensado para assegurar agilidade e capilaridade.

“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, afirma Macarini.

O coordenador explica que, em Campo Grande, nove rotas atendem todas as unidades escolares, e no interior outras 15 garantem que os materiais cheguem a todos os municípios. Três das rotas da Capital já concluíram a distribuição, e o envio para as escolas do interior está em andamento desde o início de dezembro. Para 2026, além dos kits escolares, os uniformes também serão entregues ainda nas primeiras semanas de janeiro.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, antecipar entregas é uma estratégia essencial para garantir equidade e fortalecer a aprendizagem.

“Organizamos toda a logística para que a entrega dos materiais de 2026 acontecesse ainda em 2025. Assim, cada estudante da Rede inicia o ano letivo em igualdade de condições, com qualidade, dignidade e os materiais necessários para aprender e avançar”, finaliza Hélio.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Fotos: Cid Nogueira/SED

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