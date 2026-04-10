Virada de Ano no Parque Anauá terá segurança reforçada, show de Leonardo e atrações locais

O Governo de Roraima, por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), preparou uma celebração inesquecível para a chegada de 2026. O tradicional Réveillon no Parque Anauá, que ocorre nesta quarta-feira, 31, conta com uma programação gratuita e divertida para toda a família roraimense.

Para esta edição, a festa contará com a atuação de 250 policiais militares, 20 bombeiros e 27 agentes do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito), além do monitoramento por câmeras realizado pela PCRR (Polícia Civil de Roraima).

“O parque será aberto a partir das 17h para a população, mas a programação em si inicia às 19h no palco principal”, afirmou o diretor do Departamento de Promoção Cultural da Secult, Igor Bríglia.

O poder do sertanejo

O grande destaque da noite será o show do cantor Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. A contratação do artista e a montagem da estrutura do evento foram possíveis graças a recursos de convênio com o MTur (Ministério do Turismo), firmado em 2025, além de emendas parlamentares e investimentos adicionais.

A expectativa do Governo é de um público recorde de cerca de 200 mil pessoas, impulsionado pela atração nacional.

Para maior comodidade, a Secult montou uma praça de alimentação com 128 ambulantes, incluindo 40 barracas de comidas, 40 de bebidas, área para food trucks, espaço com brinquedos infantis e comerciantes rotativos que circularão pelo parque, para atender a população da melhor maneira possível.

“O Réveillon 2026 terá uma série de diferenciais, como a mudança do palco, a tradicional queima de fogos dentro do Lago dos Americanos, uma boa estrutura para a praça de alimentação, tudo pensado para a população, da melhor maneira possível”, destacou Bríglia.

Programação

A noite contará com apresentações de cinco bandas e artistas locais. A programação musical inicia às 19h30 com a Banda Dubai, seguida por Estêvão Alves (20h30) e Matheusinho (21h30). O show principal de Leonardo começa às 23h, coincidindo com a contagem regressiva para o novo ano.

À meia-noite, ocorrerá a tradicional queima de fogos silenciosa (sem ruídos explosivos) com 11 minutos de duração sobre o Lago dos Americanos, em plena conformidade com a legislação estadual, priorizando a segurança e o conforto de idosos, crianças, pessoas com deficiência, indivíduos autistas e animais.

Após a virada, a festa continua com Xote Miudinho às 2h e Reinaldo Barroso às 3h, com animação prevista até o amanhecer.

Sobre o Réveillon no Parque Anauá

Considerada a maior edição da história de Roraima, a virada de 2026 reúne investimento superior a R$ 4,7 milhões, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Zé Haroldo Cathedral, além de aportes do defensor público Stélio Dener e de Gabriel Mota, que também contribuem para o custeio de outros serviços do evento.

O evento é totalmente gratuito e aberto ao público, reforçando o compromisso do Governo de Roraima com a promoção de eventos culturais inclusivos, acessíveis e de alta qualidade para a população.

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