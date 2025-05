Amajari recebe a 8ª Etapa municipal dos 52º Jogos Escolares de Roraima

Na noite desta quinta-feira, 15, foi realizada a cerimônia de abertura da 8ª etapa municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima). O evento foi realizado na quadra poliesportiva do Colégio Estadual Militarizado Ovídio Dias de Souza, na sede do município, com a presença da secretária adjunta de Gestão da Educação Básica Raimunda Rodrigues, representando a Secretaria de Educação e Desporto, e da prefeita de Amajari, Núbia Lima.

A solenidade contou com o tradicional desfile das delegações, acendimento da pira olímpica e juramento dos árbitros e atletas. Esta fase dos jogos conta com 505 participantes entre alunos-atletas, técnicos e dirigentes.

Nesta etapa, os alunos-atletas entram em quadra para disputar quatro modalidades: vôlei de praia, voleibol, futebol de campo e futsal. Os vencedores em cada modalidade garantem vaga para a etapa final que será em Boa Vista no mês de julho.

A secretária Raimunda Rodrigues reforçou o compromisso do Governo de Roraima com o desporto escolar. “Esse ano nosso governador já garantiu todas as passagens para os atletas e dirigentes disputarem as etapas nacionais dos jogos e isso é muito importante para eles e também para nosso Estado”, disse.

Já a prefeita Núbia destacou a importância de o município estar recebendo uma competição tão grandiosa. “Mais uma vez a Prefeitura de Amajari apoiando os jogos, sabemos da importância do esporte para o desenvolvimento desses jovens. Agradeço ao governador Antonio Denarium e a Secretaria de Educação que está aqui. Serão três dias de muita competição”, destacou.

A competição

A competição conta com a participação de 481 alunos-atletas de sete escolas: Colégio Estadual Militarizado Ovídio Dias de Souza, IFRR (Instituto Federal de Roraima), Escola Estadual Indígena Santa Luzia, Escola Estadual Indígena Tuxaua Raimundo Tenente, Escola Estadual Indígena Tuxaua Manoel Horácio, Escola Estadual Indígena Maria Luiza da silva e Escola Francisco Pereira da Silva.

Na manhã desta sexta-feira, 16, ocorrem os congressos técnicos das modalidades onde são definidas as formas de disputas, chaves e demais regras da competição. Pela tarde iniciam os jogos de vôlei de praia no IFRR, futsal na quadra do Colégio Ovídio Dias, futebol de Campo no campo em frente ao Alvorada e voleibol à noite na quadra do IFRR. Os jogos seguem durante todo o final de semana.

Desporto escolar atrai estudantes

Francisca Pereira da Silva é professora da Escola Estadual Indígena Santa Luzia. Ela trouxe uma grande delegação formada por 49 atletas somente no voleibol. Ela disse que na escola, está crescendo o número de adeptos ao esporte e que é gratificante apresentar o esporte aos adolescentes.

“Para mim é muito importante esses Jogos, pois com isso estamos afastando os jovens de coisas que não são convenientes para eles. Além disso, trabalhamos o psicológico deles, o emocional e também o medo, pois muitos ainda têm medo de entrar em quadra e isso eles também já estão perdendo. Para mim é gratificante estar aqui e ver a felicidade deles em estar participando dos Jogos”, disse.

Já a estudante Beatriz Cavalcante, de 15 anos da Escola Indígena Santa Luzia, participa pela segunda vez dos jogos e mesmo assim se sente um pouco ansiosa. Ela vai disputar na modalidade de voleibol. “Não é a minha primeira vez, mas me sinto um pouco ansiosa. Estou confiante, meu time está aqui disposto e vamos dar nosso melhor nos jogos”, finalizou.

OS JERs

A 8ª etapa municipal dos 52º dos JERs é realizada pelo Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) com a organização do IDR (Instituto do Desporto de Roraima), e a parceria da Prefeitura de Amajari.

Durante os jogos, os estudantes contam com alimentação completa (café, almoço e janta), além de alojamento e transporte escolar, ofertados pelo Governo de Roraima.

Os vencedores em cada modalidade e categoria garantem vaga para disputar a grande final dos JERs que acontece de 8 a 15 de julho em Boa Vista. Já os vencedores da final conquistam vaga para as etapas nacionais: JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) que serão em Minas Gerais em outubro e Jogos da Juventude, que serão em setembro, na capital federal.

O post Amajari recebe a 8ª Etapa municipal dos 52º Jogos Escolares de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.