Vai começar a Copinha 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Confira como se cadastrar e garantir seu ingresso. A Federação Paulista de Futebol (FPF) liberou a retirada dos ingressos para a Copinha 2026 – Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados exclusivamente pela internet, com cadastro e reconhecimento facial.

Confira o passo a passo a seguir:

-Acesse fpf.soudaliga.com.br

– Faça o cadastro

– Escolha o jogo

– Gere o QR Code

– Cada torcedor cadastrado pode retirar até 5 ingressos, desde que todos os convidados também estejam cadastrados.

Já marque na agenda:

– 1ª Rodada do Grupo 21

– Domingo (04/01)

– Estádio Municipal Professor Dário Rodrigues Leite

– 13h – Atlético Guaratinguetá SAF x Nacional-AM

– 15h15 – Juventude-RS x São José EC

Vamos juntos torcer pelo Atlético Guaratinguetá, representante do nosso município.

Vale destacar que o acesso dos jornalistas às áreas de imprensa dos estádios (cabines e tribunas) durante os jogos da Copinha 2026 será feito mediante apresentação de credencial jornalística esportiva pessoal (Aceesp, Aceisp e correlatos estaduais, Aceb ou Abrace), com foto e dados completos do profissional, com data de 2025 ou 2026, conforme Protocolo de Imprensa da Federação Paulista de Futebol, disponível no link a seguir:

https://futebolpaulista.com.br/Repositorio/Noticia/30624/1242_0.pdf