Governo de Roraima anuncia mais quatro concursos públicos para órgãos estaduais

Com o objetivo de reforçar o quadro de servidores estaduais e otimizar o atendimento à população, o Governo de Roraima anunciou, nesta terça-feira, 30, a realização de mais quatro concursos públicos, contemplando 635 novos postos de trabalho em quatro órgãos estaduais, com cargos de níveis médio e superior.

O governador Antonio Denarium ressaltou que, na atual gestão, mais de 4 mil novos servidores estaduais foram contratados por meio de concurso público, contemplando órgãos estaduais das áreas de educação, segurança pública e administração pública. “Hoje foi autorizada a realização destes concursos públicos e todas as secretarias já estão trabalhando para publicar o edital o mais breve possível”, complementou.

Eixo de Desenvolvimento

Primeira contemplada da nova leva de certames, a Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) ofertará 20 vagas de nível superior para o cargo de analista ambiental. Esses novos servidores atuarão diretamente com os processos de licenciamentos.

“O concurso da Fundação vai representar uma melhoria significativa no atendimento à sociedade. Com esses novos servidores, esperamos ampliar o nosso atendimento. A partir de janeiro de 2026, vamos criar a comissão para iniciar o processo de edital do concurso e, até o final do ano, esperamos estar com esses novos servidores, desempenhando suas atividades”, avaliou o presidente da instituição, Wagner Severo.

Já o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural) ofertará, ao todo, 80 novos postos de trabalho. Deste total, 28 vagas serão para nível superior e 52 para nível médio. A ampliação do quadro permitirá fortalecer o atendimento aos agricultores familiares.

“Com a criação do Iater, hoje temos um setor produtivo e a agricultura familiar bem desenvolvida. Com essa sua iniciativa do concurso público, iremos somar e triplicar à nossa capacidade de atendimento ao agricultor familiar, que compreende mais de 32 mil agricultores familiares no Estado”, pontuou o presidente do órgão, Marcelo Pereira.

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) também ofertará, via concurso público, 16 vagas para ensino médio e mais 24 vagas para ensino superior, totalizando 40 novos postos de trabalho no órgão fundiário estadual.

“São os novos servidores que, junto com quem já trabalha no Iteraima, vão visitar os produtores, fazer as vistorias e os autos, trazendo tudo isso para dentro do órgão de uma forma muito mais ágil, com os equipamentos que foram adquiridos, permitindo que continuemos a divulgar cada vez mais e com toda a transparência e segurança para a regularização fundiária que estamos buscando”, disse o presidente do Iteraima, Ionilson Sampaio.

Para os concursos da Femarh, Iater e Iteraima, os salários brutos inicialmente estabelecidos são de R$ 4.362,00 para nível médio e R$ 8.740,00 para nível superior. Os aprovados nestes certames atuarão diretamente com o eixo de desenvolvimento do Executivo Estadual, que lida com a produção rural, a regularização fundiária, a seguridade ambiental e o desenvolvimento.

Social

O maior número de vagas será ofertado no concurso da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social). Serão 495 vagas, sendo 315 para nível médio e 180 para nível superior, com salário inicial bruto de R$ 6.882,00. As vagas abrangem os cargos de analista em administração, contabilidade, jurídico, pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, sociologia, nutrição e antropologia.

A secretária da Setrabes, Tânia Soares, informou que a previsão para a realização do concurso é o segundo semestre, conforme cronograma alinhado com os órgãos de controle externo.

“Essa é uma data já acordada com os órgãos de controle que acompanham o processo de realização do certame”, explicou.

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