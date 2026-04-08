Governo fortalece Polícia Militar com novas promoções de policiais militares

O Governo de Roraima deu mais um passo no fortalecimento da PMRR (Polícia Militar de Roraima) ao realizar, nesta terça-feira, 30, a promoção de 16 policiais militares. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos e contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares dos promovidos.

Foram promovidos três coronéis, seis tenentes-coronéis, um major, duas capitãs e cinco subtenentes, contemplando oficiais e praças da corporação.

O governador Antonio Denarium destacou que as promoções refletem o compromisso da gestão com a valorização da segurança pública.

“Mais uma ação do Governo do Estado voltada à valorização da nossa segurança pública. Hoje realizamos 16 novas promoções e fico feliz em destacar que, na nossa gestão, já promovemos 4.411 policiais militares. Somos o governo que mais promoveu policiais militares na história de Roraima”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Overlan Lopes, ressaltou que a ascensão funcional é essencial para o fortalecimento da corporação e para a qualidade do serviço prestado à população.

“Hoje a Polícia Militar de Roraima tem condições de oferecer policiamento com viaturas, armamentos, tecnologias embarcadas e, principalmente, garantir a ascensão funcional dos policiais. Agradeço ao governador por compreender que o crescimento na carreira faz parte da valorização desses homens e mulheres sempre prontos para servir à sociedade”, enfatizou.

Militares destacam reconhecimento profissional

Um dos promovidos, o coronel Marcelo Barbosa Rocha destacou o sentimento de gratidão pelo reconhecimento profissional.

“É um dia de alegria e, acima de tudo, de gratidão pelos investimentos que o governador vem fazendo na segurança pública e pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Esta é a minha terceira promoção e hoje só tenho gratidão e felicidade”, afirmou.

A capitã Paloma Level David, com 25 anos de serviços prestados à corporação, também comemorou a ascensão.

“É um dia muito esperado. Graças a Deus, esse momento chegou. Sou grata ao Governo por essa oportunidade, que para mim é um grande presente de Natal”, disse.

Já a capitã Shirley Apolinário ressaltou que a promoção simboliza reconhecimento ao esforço profissional.

“Esse momento representa o reconhecimento do nosso trabalho. Estou muito feliz e grata por essa valorização”, destacou.

Investimentos fortalecem a segurança pública

Nos últimos anos, o Governo de Roraima investiu mais de R$ 256 milhões nas forças de segurança pública. Os recursos contemplam ampliação do efetivo por meio de concursos públicos — com cerca de 1.900 novos servidores efetivos entre policiais militares, civis e penais — além de obras, aquisição de equipamentos e modernização da infraestrutura.

Entre as entregas da atual gestão estão o estande de tiro da PMRR (2024), o prédio do Giro (2025), o bloco administrativo do Bope (2025), o batalhão de Alto Alegre (2025) e a Ciptur (Companhia Independente de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário), também inaugurada em 2025.

O vice-governador Edilson Damião ressaltou que a valorização profissional é parte fundamental da política de segurança pública do Estado.

“O Governo não se preocupa apenas em equipar as forças de segurança, mas também em manter os profissionais valorizados e qualificados. A aprovação de projetos de lei que reorganizam cargos e ampliam as possibilidades de ascensão funcional fortalece ainda mais a Polícia Militar”, concluiu.

O post Governo fortalece Polícia Militar com novas promoções de policiais militares apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.