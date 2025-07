Artistas roraimenses mostram força e diversidade da cultura local na quarta noite do São João

O palco principal do São João no Parque Anauá 2025 foi, nesta sexta-feira, 25, o espaço de celebração da riqueza e da pluralidade sonora de Roraima. Os artistas locais protagonizaram a noite com apresentações que percorreram ritmos como forró, sertanejo, música eletrônica, pop rock e reggae.

A programação reuniu nomes consagrados e novos talentos da música regional, valorizando a produção artística roraimense e reforçando o compromisso do Governo de Roraima com a promoção da cultura local.

A cantora e compositora Euterpe abriu a noite com o projeto em que canta as músicas de Antônio Barros e Cecéu, interpretando clássicos da dupla de compositores consagrados da música nordestina. Ela celebrou a oportunidade de levar esse trabalho ao maior arraial da região Norte.

“Participar dessa festa é uma honra, ainda mais com esse projeto que eu desejava realizar há 14 anos. Antônio Barros e Cecéu têm uma obra riquíssima e trazer isso ao público do Parque é emocionante”, afirmou.

Logo depois, a banda GuyBrasVen trouxe uma mistura envolvente de reggae e salsa ao Forródromo. Com mais de 25 anos de estrada na tríplice fronteira Brasil-Guiana-Venezuela, o grupo tem conquistado espaço em festivais nacionais e foi convidado para a COP30, em Belém (PA).

Para o vocalista Mike Guy-Bras, o evento é uma vitrine para a diversidade cultural do Extremo Norte do Brasil. “Essa mistura que vemos em Roraima é única. O que está acontecendo aqui com tantos artistas e estilos reunidos não se vê em outro lugar. O São João no Parque é um dos maiores movimentos multiculturais do país”, destacou.

O governador Antonio Denarium reforçou o compromisso com a valorização dos artistas da terra. “A diversidade de ritmos e expressões artísticas é um dos maiores patrimônios de Roraima. Seguiremos incentivando nossos talentos com editais, projetos e eventos que impulsionem a cultura e a economia criativa”, disse.

Turistas aprovam a valorização cultural

O São João no Parque Anauá também encanta quem vem de fora. A roraimense Sansara Buriti, radicada em Santa Catarina, aproveita as férias para visitar a família e mostrar ao marido e ao filho um pouco das tradições locais.

“É uma festa linda, feita para o povo. Estou encantada com a estrutura, com as comidas típicas e com a alegria das crianças. Está tudo muito bem organizado”, avaliou.

O cineasta catarinense Alan Langdon, esposo de Sansara, elogiou a decoração e o destaque dado aos artistas regionais. “O show da Euterpe foi incrível. Acho importante ver essa valorização da cultura local. Pretendemos curtir mais um pouco e aproveitar as comidas típicas. Estão todos de parabéns”, completou.

O São João no Parque Anauá segue até domingo, 27, reunindo música, tradição e diversidade cultural em um dos maiores eventos do calendário roraimense.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

