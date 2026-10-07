Entrega para beneficiários da capital passa a ser feita em novo endereço

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) anunciou nesta quinta-feira, 26, que as entregas do Cesta da Família na capital passam a ser realizadas no Centro de Atendimento ao Cidadão Valdenhilton Gomes, recém-inaugurado pelo Governo de Roraima para ampliar e qualificar o atendimento à população.

Localizado na Avenida Mário Homem de Melo, 4534, bairro Caimbé, o espaço passa a ser a sede do programa. A mudança tem o intuito de melhorar o fluxo de atendimento e acesso, além de garantir mais conforto e eficiência na entrega das cestas de alimentos aos beneficiários.

“O Cesta da Família está de casa nova. O local oferece mais conforto e acolhimento aos beneficiários. E a partir do dia 30 de março, os beneficiários da capital já podem receber o Cesta da Família (modalidade física) no novo endereço, a partir das 8h”, destacou o coordenador do programa, Charles Bruno.

Criado em 2020, o programa Cesta da Família atende mensalmente famílias em situação de vulnerabilidade, por meio da entrega de alimentos ou crédito no Cartão Alimentação.

Além do Cesta da Família, o CEAC Valdenhilton Gomes também passa a abrigar o Colo de Mãe, iniciativa que oferta kits de enxoval e acompanhamento social para gestantes e famílias com crianças.

Cronograma de Entregas

30/03 (Segunda-Feira)

Manhã – Letra A

Tarde – Letras B, C e D

31/03 (Terça-Feira)

Manhã – E, F e G

Tarde – H, I e J

01/04 (Quarta-Feira)

Manhã – K e L

Tarde – M

02/04 (Quinta-Feira)

Manhã – N, O, P, Q e R

Tarde – S, T, U, V, W, X e Y.

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