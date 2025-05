Exposição Cultural destaca obras artísticas de pacientes do Caps III

O Caps III (Centro de Atenção Psicossocial Edna Macellaro Marques de Souza) promoverá na próxima segunda-feira, 19, a Exposição Cultural: Arte e Expressão no Caps, como parte da programação da I Semana Alusiva à Luta Antimanicomial. O evento será realizado na Secult (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo), localizada na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 1772/1, no bairro Aparecida, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A exposição tem como objetivo apresentar as produções artísticas dos pacientes atendidos pelos Centros de Atenção Psicossocial, Caps III e Caps AD III. Serão exibidas obras desenvolvidas nas oficinas terapêuticas das unidades, que utilizam a arte como forma de expressão e reabilitação psicossocial.

A diretora do Caps III, Walqueline Costa, destacou a importância da exposição para a valorização dos pacientes e para a visibilidade da luta antimanicomial. “É uma luta que vem desde a década de 80, que relata sobre o cuidado em liberdade, o cuidado dos nossos pacientes de forma integrativa, de maneira que eles se sintam participativos da sociedade de forma geral. Nada melhor do que celebrar expondo aquilo que eles fazem de melhor e de mais lindo, que é a forma de expressão e forma de simbolismo daquilo que eles sentem por dentro”, explicou.

Dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, há várias oficinas que trabalham o cognitivo dos pacientes. Dentro da terapia ocupacional, do artesanato, da pedagogia e todas as atividades que são oferecidas, incluindo a educação física, são voltadas justamente para que eles se desenvolvam de forma integral. “É muito bonito saber que as pessoas vão ter acesso ao que eles fazem, vão ter acesso à forma de expressão. Isso para nós é realmente um momento de celebração”, afirmou a diretora.

A programação da I Semana Alusiva à Luta Antimanicomial segue até o dia 23 de maio, com atividades voltadas para a valorização do cuidado em liberdade e da inclusão das pessoas em sofrimento psíquico na sociedade. Além da exposição, estão previstas atividades como a Assembleia Capsiana, Festejar RAPS/RR, o Baile da Luta Antimanicomial e a Caminhada da Luta Antimanicomial, que será realizada no Parque Anauá.

“O que queremos é que a população, de forma geral, compareça, se sinta pertencente também a esse momento, porque está sendo programado, preparado, planejado, com muito carinho. E eu acho que vale a pena, sim, também desfrutar desse momento, todo mundo, de forma geral”, acrescentou.

Confira a programação:

19/05 – Exposição Cultural: Arte e Expressão no Caps

Horário: Das 8h às 12h e das 14h às 18h

Local: Secult

20/05 – Assembleia CAPSIANA – para usuários da RAPS

Horário: Das 9h às 12h

Local: Auditório da CVGS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), localizado na rua Dr. Arnaldo Brandão com avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 283, bairro São Francisco.

21/05 – Festejar RAPS/RR (para os profissionais da RAPS/RR)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Auditório da Rockfeller- Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 976, Centro.

22/05 – 3° Baile da Luta Antimanicomial

Horário: Das 14h às 17h

Local: Ícone Club, localizado na Av, Brigadeiro Eduardo Gomes, Mecejana.

23/05 – Caminhada da Luta Antimanicomial

Horário: Das 15h às 17h

Local: Saída do Parque Anauá

