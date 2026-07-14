João Pessoa se destaca mais uma vez nos números do Caged e lidera crescimento de emprego no Nordeste

João Pessoa apresentou mais uma vez um desempenho expressivo na geração de empregos formais, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Governo Federal nesta terça-feira (30), tendo como base os resultados do mês de novembro.

A Paraíba apresentou saldo positivo de 4.078 novos contratos em novembro e acumula, ao longo dos 11 meses de 2025, um total de 33.502 empregos formais gerados. Desse total, João Pessoa foi o grande destaque, sendo responsável por mais da metade das novas vagas abertas no Estado.

A Capital paraibana registrou saldo positivo de 2.149 empregos em novembro, resultado de 9.977 admissões contra 7.828 demissões, o que corresponde a 52,70% de todas as vagas criadas na Paraíba no período. No acumulado do ano, João Pessoa ampliou seu estoque de empregos formais em 15.904 postos, representando 47,47% de todos os novos empregos com carteira assinada no Estado.

Os setores que mais impulsionaram esse crescimento foram o de serviços, com 1.369 vagas, e o comércio, com 507 novos postos de trabalho, refletindo o aquecimento da economia local e a expansão das atividades ligadas ao turismo, consumo e prestação de serviços.

O desempenho de João Pessoa também se destaca no cenário regional e nacional. Ela foi a capital nordestina que mais cresceu proporcionalmente o estoque de carteiras assinadas em 2025, com alta de 7,48%, superando Salvador (5,15%) e Teresina (5,01%). No ranking nacional, João Pessoa ficou atrás apenas de Macapá, que cresceu 8,81%, e à frente de capitais como Brasília, que registrou crescimento de 5,82%.

Ambiente econômico – Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), João Bosco, os números refletem um ambiente econômico extremamente favorável. “Esses números representam todo o processo de desenvolvimento que vem acontecendo hoje em João Pessoa. A gente tem um ambiente de negócios muito favorável, tanto na abertura de empresas quanto na capacidade resolutiva para que elas possam operar. São as empresas que geram emprego, mas isso só acontece quando há um ambiente favorável”, avaliou.

Segundo o gestor, o crescimento é impulsionado principalmente pelos setores do turismo e da construção civil, que seguem em alta, além da confiança dos empreendedores e da população na qualidade de vida oferecida pela cidade. “João Pessoa vive um boom de desenvolvimento em todos os lados. As pessoas acreditam na cidade, nas oportunidades, na renda crescente, e isso repercute diretamente na geração de empregos”, destacou.

João Bosco também ressaltou um fenômeno que acompanha esse crescimento acelerado: a dificuldade de preenchimento de algumas vagas. “Hoje a gente vive uma situação atípica. Enquanto o emprego cresce, a mão de obra começa a faltar. Muitas pessoas que saem do emprego conseguem se recolocar de forma imediata e em alguns setores já existem vagas que não estão sendo preenchidas por falta de trabalhadores disponíveis. É o lado bom do desenvolvimento, mas também um desafio para o mercado”, explicou.

Carteira assinada – O avanço do emprego formal em João Pessoa não é recente. Considerando o período de janeiro de 2021 até novembro de 2025, a capital paraibana criou 63.762 novos contratos de carteira assinada, colocando-se proporcionalmente entre as três capitais brasileiras que mais cresceram nesse indicador e como a líder absoluta no Nordeste.

Atualmente, o estoque de trabalhadores com carteira assinada em João Pessoa alcançou a marca de 228.589 vínculos formais, consolidando a cidade como um dos principais polos de geração de emprego e renda do país.

Os números do Caged reforçam o cenário de desenvolvimento vivido pela capital paraibana, evidenciando o fortalecimento da economia, a ampliação das oportunidades de trabalho, o dinamismo dos negócios e a valorização da qualidade de vida, fatores que seguem colocando João Pessoa em posição de destaque no cenário nacional.