ENTRETENIMENTO

Número de homicídios, estupros e latrocínios diminui em São Paulo

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Por MRNews

No mês de novembro, o estado de São Paulo registrou queda no número de homicídios dolosos (intencionais), latrocínios (roubos seguidos de morte) e estupros na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados na tarde de hoje (30) pela Secretaria de Segurança Pública.

O número de homicídios dolosos passou de 214 casos no ano passado para 186 ocorrências em novembro deste ano, queda de 13%. Já os latrocínios passaram de 16 para 11 casos.

Segundo a secretaria, no acumulado do ano, entre janeiro e novembro, foram registrados 2.194 homicídios dolosos e 120 latrocínios, menor patamar dos últimos 25 anos para o período.

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Os estupros somaram 1.157 ocorrências em novembro, sete ocorrências a menos do que em 2024. Entre janeiro e novembro, o indicador teve redução de 128 casos, passando de 13.483 casos em 2024 para 13.355 registros neste ano.

“O combate a crimes de tão elevada gravidade é pauta permanente da Polícia Civil, que tem aprimorado os mecanismos de ação, seja pelo acolhimento das vítimas por equipes especializadas, com atenção contínua à capacitação dos policiais, seja pelo oferecimento de ambientes humanizados nas delegacias, de maneira a acolher e preservar a vítima”, disse, em nota, a delegada Cristiane Braga, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs).

Quanto aos feminicídios, que é o homicídio de uma mulher cometido em razão do gênero, 26 casos foram registrados em todo o estado paulista durante o mês de novembro. Só na capital paulista, foram cinco casos.

Na manhã de hoje, a Polícia Civil deflagrou Operação Ano Novo, Vida Nova para prender agressores de mulheres. Durante a ação foram 233 pessoas em todo o estado, envolvidas em crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres.

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“Essa operação tem grande valia e resultado porque, quando nós tiramos de circulação um condenado por crime contra honra, injúria, calúnia ou vias de fato, estamos tirando de circulação um possível autor de um crime mais grave”, disse a delegada.

Roubos e furtos

O registro de roubo também apresentou queda em todo o estado durante o mês de novembro, passando de 14.737 ocorrências no ano passado para 11.386 neste ano, variação de 22,95%. Os furtos caíram 5,1%, passando de 46.304 casos para 43.911

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