Prefeitura de Boa Vista abre inscrições para ambulantes atuarem no Carnaval 2026

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), publicou nesta terça-feira, 30, o Edital de Chamamento Público para Permissão de Uso Transitório de Espaço Público, destinado a ambulantes e comerciantes interessados em atuar durante o Carnaval 2026.

As inscrições poderão ocorrer por pessoas físicas ou jurídicas, conforme a modalidade escolhida.

As inscrições serão presencialmente nos dias 8, 9 e 12 de janeiro, das 8h às 14h, na sede da Fetec. Ela localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, entrada lateral do prédio do Teatro Municipal de Boa Vista.

O edital contempla 10 modalidades, incluindo:

Barracas

Food-trucks

Comercialização de produtos artesanais

Brinquedos infantis

Ambulantes com credencial rotativa

Carrinhos de pipoca

Carro baú para venda de gelo e mais

Do mesmo modo, a seleção dos permissionários será por sorteio, e a distribuição dos espaços seguirá a programação definida pela Diretoria de Cultura da Fetec. Ela é então organizada em três circuitos carnavalescos, com atividades em praças, ruas e bairros da capital.

Carnaval 2026

Por fim, o evento acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro, e de 14 a 17 de fevereiro de 2026, com a oferta de 187 vagas, distribuídas entre a Praça Fábio Marques Paracat(Centro), Praça Clotilde Thereza Duarte de Oliveira(Nova Cidade) e Praça Cabos e Soldados(Caranã).

Fonte: Da Redação

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