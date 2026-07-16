Prefeitura de Sorocaba anuncia reajuste das tarifas de transporte coletivo e Zona Azul com índice abaixo da inflação acumulada

A Prefeitura de Sorocaba anuncia, por meio da Urbes – Trânsito e Transporte e da Secretaria de Mobilidade (Semob), o reajuste nas tarifas de transporte coletivo e Zona Azul do município, com o objetivo de recompor parte do aumento de custos operacionais desses serviços. O último reajuste dessas tarifas do transporte público tinha ocorrido em janeiro de 2019 e, da Zona Azul, em 2018, portanto, há pelo menos seis anos. Ainda assim, os índices a serem aplicados estarão bem abaixo da inflação registrada no período, que é de 44,41% (IPCA/IBGE). Assim, o passe social passará dos atuais R$ 4,40 para R$ 5,30, todos os dias da semana, com índice de reajuste de 20,45%. O Vale Transporte passa dos atuais R$ 5,90 para R$ 7,10 (índice de 20,34%), enquanto o Passe Estudante deixa de ter o benefício temporário, de 100% de desconto, e volta a ser cobrado R$ 2,65. Também a tarifa básica da Zona Azul, válida por duas horas, será reajustada, passando dos atuais R$ 1,50 para R$ 2,00. Mesmo com o reajuste de 33%, a tarifa da Zona Azul de Sorocaba segue como uma das mais baratas do País. Todas as novas tarifas passarão a valer somente a partir do dia 30 de janeiro de 2026.

Quem já possui crédito no cartão atual não precisa se preocupar, pois a validade para o uso, livre do reajuste, será de 90 dias, contados a partir do início da nova tarifa. Somente após esse prazo, havendo crédito remanescente, o valor atualizado da tarifa será aplicado.

“Os novos valores atendem a uma necessidade atual do Poder Público Municipal, de readequar os custos operacionais desses serviços, reequilibrando as contas do Município nesse setor, ao mesmo tempo em que fizemos o máximo possível para não aplicar a totalidade da inflação apurada no período, procurando amenizar o impacto dos reajustes para o usuário do transporte público”, afirma o diretor-presidente da Urbes, Adriano Brasil.

Esse cuidado, por parte da Prefeitura de Sorocaba, acaba resultando em uma tarifa menor que o da maioria de outras cidades e metrópoles da região e de outros municípios de tamanho equivalente, como por exemplo, Campinas, atualmente em R$ 5,70; Guarulhos, com tarifas que passam a valer, em 2026, R$ 6,20; Jandira, Osasco e Barueri, com tarifas a R$ 6,10; e Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC paulista, com tarifas atuais de R$ 5,90 e R$ 5,95, respectivamente, além de Jundiaí, com o valor atual de R$ 5,60.

O Decreto que regulamenta e dispõe todas as informações sobre os reajustes estão publicadas no Jornal do Município nº 3865, desta terça-feira (30), com acesso pelo site da Prefeitura: https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/.

Antes da aplicação da medida, no entanto, a Prefeitura também já solicitou a realização de uma Audiência Pública, na Câmara Municipal de Sorocaba, a ser realizada na próxima segunda-feira (5 de janeiro de 2026), a partir das 9h, para tratar sobre o tema. A sessão será aberta à população e todos os interessados podem participar.