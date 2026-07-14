ENTRETENIMENTO

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

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Por MRNews

Por EBC,

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, com início às 12h desta quarta-feira (31) e previsão de término às 6h de quinta-feira (1° de janeiro). As ondas podem atingir de 2,5 metros de altura, oferecendo risco para banhistas e embarcações de pequeno porte.

A ressaca é um fenômeno que aumenta a agitação do mar, com possibilidade de formação de fortes correntes e valas. As ondas podem avançar sobre a orla e ciclovias, por isso é recomendável evitar o mar no período de vigência do alerta e seguir orientações de segurança da Marinha e do Corpo de Bombeiros.

Veja dica de segurança para banhistas durante o período de ressaca:

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  • Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;
  • Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
  • Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
  • Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
  • Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
  • Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;
  • Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir sua segurança e a dos outros na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.

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