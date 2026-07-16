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Sine: veja as mais de 138 oportunidades de emprego para esta quarta-feira, 30

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Candidatos têm até as 13h30 para se cadastrarem no Sine – Foto: Divulgação

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 138 vagas de emprego para Roraima nesta quarta-feira, 24. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • AÇOUGUEIRO
  • ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO
  • ATENDENTE DE LANCHONETE
  • ATENDENTE DE LOJAS
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
  • AUXILIAR DE ESTOQUE
  • AUXILIAR DE LIMPEZA
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
  • AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS
  • AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
  • BARMAN
  • BORDADOR, Á MAQUINA
  • CARPINTEIRO
  • CASEIRO
  • CONFEITEIRO
  • COZINHEIRO GERAL
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
  • FISCAL DE LOJA
  • INSPETOR DE AUDITORIA (ESTÁGIO)
  • JARDINEIRO
  • MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO
  • OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (TRABALHAR EM FÁBRICA NO BALIZA)
  • OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
  • OPERADOR (A) DE CAIXA
  • OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
  • PEDREIRO
  • SALGADEIRO
  • SERVENTE DE OBRAS
  • SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (ARTEFATOS PERSONAL CONFECCOES DE COURO)
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)
  • TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
  • TRATORISTA AGRÍCOLA
  • VAQUEIRO
  • VENDEDOR INTERNO

Fonte: Da Redação

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