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BOLETIM – Retrospectiva 2025: Secretaria da Agricultura e Pecuária avança em programas estruturantes e tem recordes no agronegócio catarinense

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A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) encerra 2025 com um conjunto de ações que reforçam a competitividade, fortalecem a agricultura familiar, ampliam a proteção sanitária e promovem maior inovação e sustentabilidade no campo.

O ano foi marcado pelo avanço do SC Rural 2 e aprovação do Coopera Agro SC. Foram executados mais de R$ 503,5 milhões no ano em ações, programas e convênios, alcançando mais de 87,2 mil contratos firmados para apoiar os produtores.

Santa Catarina registrou produção recorde de grãos em 2025 e também bateu recordes nas exportações de carnes, como ressalta o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini:

SONORA

O secretário Carlos Chiodini também projeta os novos investimentos e programas criados em 2025 que serão implementados a partir de 2026:

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Também está em tramitação o projeto Sinal Bom, voltado à conectividade rural, que inclui o estímulo ao compartilhamento de postes para ampliação da fibra óptica.

O projeto Endereço Certo Rural SC também criará uma plataforma completa de geoprocessamento, com endereçamento de 300 mil matrículas rurais e mapeamento de 35 mil km de estradas.

Repórter: Marcos Lampert

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