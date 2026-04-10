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Romaria de Aparecidinha terá ônibus extras e operação especial de transporte e trânsito – Agência de Notícias

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30 de dezembro de 2025

14:43

Por: Secom

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Sorocaba e a Urbes – Trânsito e Transportes definiram a realização de operação especial para atender o público participante da 127ª Romaria de Aparecidinha, que será realizada nesta quinta-feira (1º de janeiro), com deslocamento a partir do Santuário Novo, localizado na Estrada Dom José Melhado Campos, para a missa das 5h.

Os fiéis seguirão, do Santuário Novo de Aparecidinha, pelas avenidas Três de Março e Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, até a Rua Yashika, depois acessando a Avenida São Paulo. Haverá uma parada em frente à Santa Casa de Misericórdia, por volta das 8h30, depois prosseguindo a procissão pela Ponte Francisco Dell’osso e as ruas XV de Novembro e São Bento, com chegada à Catedral Metropolitana de Sorocaba.

Toda a romaria terá o acompanhamento de agentes de trânsito da Semob, efetuando escolta e as interdições momentâneas programadas no fluxo de veículos, ao longo do trajeto dos romeiros, liberando as vias, logo após a passagem dos fiéis. Todos os pontos estarão devidamente sinalizados.

 

Ônibus extras e operação especial de transporte

O transporte coletivo também terá sistema de funcionamento diferenciado. Para garantir o atendimento à demanda, o Terminal Santo Antônio será aberto a partir das 4h, com equipes operacionais posicionadas desde o início das atividades.

A linha T48 – Expresso Aparecidinha contará com viagens extras às 4h10 e 4h30, com saída da Plataforma 1 – Ponto “A” do Terminal Santo Antônio, com destino direto ao Santuário Novo. Ônibus reserva permanecerão de prontidão e serão acionados, se necessário.

Durante a romaria, poderão ocorrer desvios temporários de itinerário, a partir de aproximadamente 6h30, em razão das interdições viárias necessárias à passagem da procissão, seguindo o modelo adotado em edições anteriores.

Fiscais da Urbes acompanharão a operação e os desvios, realizando intervenções imediatas sempre que necessário. Também estarão posicionados em pontos estratégicos para monitorar o fluxo de passageiros e garantir a regularidade, a fluidez e a qualidade do serviço prestado à população.

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