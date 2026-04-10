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Cedae distribui água para hidratação

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Por MRNews

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) está fazendo hoje (31) no Rio uma campanha de hidratação distribuindo copos de água a moradores e turistas que estiverem passeando em Copacabana, Parque Realengo, Parque Oeste, Parque Madureira e no Piscinão de Ramos.

De acordo com divulgação institucional, dez dias após o início do verão, um veículo utilitário (Kombi) e 14 bicicletas com bicas e bebedouros para pets fornecem água gratuitamente para os passantes.

“Toda a água distribuída é proveniente da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu e passa por monitoramento contínuo com laboratório móvel, assegurando a qualidade do abastecimento oferecido à população”, informa nota distribuída à imprensa.

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A estação do verão traz riscos de desidratação por causa do calor intenso. Temperaturas elevadas provocam sudorese e perda de líquidos, sódio e potássio (eletrólitos), fundamentais para o organismo humano e de animais. Idosos e crianças são o principal grupo de risco.

Para evitar problemas de saúde, todos devem beber mais água, usar roupas leves e evitar exposição ao sol entre 10h e 16h.

A Cedae é uma empresa de economia mista desde 2021, quando houve privatização parcial da estatal. O governo do Estado do Rio é sócio majoritário do negócio.

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