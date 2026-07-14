NOTÍCIAS

Serviço de ultrassonografia do ICV realiza mais de 20 mil exames em 2025 e reforça assistência materno-fetal

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Serviço de ultrassonografia do ICV realiza mais de 20 mil exames em 2025 e reforça assistência materno-fetal

O serviço de ultrassonografia do Instituto Cândida Vargas (ICV) realizou 20.380 exames ao longo de 2025. Durante todo o ano, o setor assegurou 100% do atendimento da demanda proveniente da urgência e das pacientes internas, além da realização de exames eletivos, fortalecendo a linha de cuidado e ampliando o acesso as usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

A oferta contínua e estratégica do serviço contribuiu diretamente para a condução clínica e obstétrica com mais segurança, resolutividade e qualidade. No campo da atenção obstétrica, o serviço teve papel fundamental no acompanhamento das gestantes, com destaque para a realização de exames especializados, como a ecocardiografia fetal (ecofetal).

“Em 2025, o Instituto Cândida Vargas implantou uma agenda específica para Medicina Fetal, o que permitiu melhor organização do fluxo, maior agilidade no atendimento e qualificação do acompanhamento das gestantes de alto risco”, disse a coordenadora do serviço, Thacianna Graça.

A satisfação das pacientes reflete o impacto positivo do trabalho desenvolvido. A gestante Thalia Hélio Clementino, de 26 anos, moradora do bairro do Geisel, relata sua experiência na unidade. “Desde o início da gestação, agora entrando no oitavo período, sou atendida pela Maternidade Cândida Vargas. Já passei por consultas, atendimento de urgência e fiz ultrassonografias. Sempre fui muito bem atendida e bem assistida. Funcionários e médicos são super prestativos. Nota 10”, afirmou.

O serviço também foi reforçado, este ano, com a incorporação de equipamentos de última geração, incluindo novas máquinas de ultrassonografia de alta tecnologia. A modernização possibilitou maior precisão diagnóstica, aumento da capacidade de atendimento e melhoria contínua da qualidade assistencial prestada às usuárias.

Amniocentese – Outro avanço registrado em 2025 foi a realização de procedimentos de amniocentese no próprio ICV. A oferta desse exame invasivo representou um marco para a Rede Municipal de Saúde, ao ampliar o acesso das gestantes com indicação clínica, reduzir encaminhamentos externos e fortalecer a integralidade da assistência.

A amniocentese é um procedimento pré-natal invasivo para coletar líquido amniótico, a fim de analisar células fetais e detectar doenças genéticas como Síndrome de Down, cromossômicas ou infecções. 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

IFSP participa de capacitação avançada sobre usinas fotovoltaicas de grande porte – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Professores se especializam em energia solar para oferecer cursos de pós-graduação e extensão Docentes dos campi Guarulhos, Boituva, Presidente Epitácio e São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) participaram de um curso de capacitação sobre usinas fotovoltaicas de grande porte, promovido pela SETEC com apoio da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Participaram […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Secretaria de Saúde sensibiliza população sobre a prevenção da gravidez na adolescência

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) realiza ações de conscientização até esta quinta-feira (8/2), na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, campanha de caráter educativo e preventivo em que são abordados desde a sensibilização da temática, entre o público adolescente e seus cuidadores, aos métodos contraceptivos disponíveis atualmente. A […]
NOTÍCIAS

Morador de Bertioga é o primeiro novo milionário da Nota Fiscal Paulista em 2024

Posted on Author boavistaagora.com.br

Um morador do Bairro Guaratuba, de Bertioga, no litoral paulista, começa 2024 com o pé direito ao ganhar o prêmio principal da Nota Fiscal Paulista no valor de R$ 1 milhão. O primeiro milionário do ano do Programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) concorreu ao sorteio de janeiro (182º) […]