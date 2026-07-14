Serviço de ultrassonografia do ICV realiza mais de 20 mil exames em 2025 e reforça assistência materno-fetal

O serviço de ultrassonografia do Instituto Cândida Vargas (ICV) realizou 20.380 exames ao longo de 2025. Durante todo o ano, o setor assegurou 100% do atendimento da demanda proveniente da urgência e das pacientes internas, além da realização de exames eletivos, fortalecendo a linha de cuidado e ampliando o acesso as usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

A oferta contínua e estratégica do serviço contribuiu diretamente para a condução clínica e obstétrica com mais segurança, resolutividade e qualidade. No campo da atenção obstétrica, o serviço teve papel fundamental no acompanhamento das gestantes, com destaque para a realização de exames especializados, como a ecocardiografia fetal (ecofetal).

“Em 2025, o Instituto Cândida Vargas implantou uma agenda específica para Medicina Fetal, o que permitiu melhor organização do fluxo, maior agilidade no atendimento e qualificação do acompanhamento das gestantes de alto risco”, disse a coordenadora do serviço, Thacianna Graça.

A satisfação das pacientes reflete o impacto positivo do trabalho desenvolvido. A gestante Thalia Hélio Clementino, de 26 anos, moradora do bairro do Geisel, relata sua experiência na unidade. “Desde o início da gestação, agora entrando no oitavo período, sou atendida pela Maternidade Cândida Vargas. Já passei por consultas, atendimento de urgência e fiz ultrassonografias. Sempre fui muito bem atendida e bem assistida. Funcionários e médicos são super prestativos. Nota 10”, afirmou.

O serviço também foi reforçado, este ano, com a incorporação de equipamentos de última geração, incluindo novas máquinas de ultrassonografia de alta tecnologia. A modernização possibilitou maior precisão diagnóstica, aumento da capacidade de atendimento e melhoria contínua da qualidade assistencial prestada às usuárias.

Amniocentese – Outro avanço registrado em 2025 foi a realização de procedimentos de amniocentese no próprio ICV. A oferta desse exame invasivo representou um marco para a Rede Municipal de Saúde, ao ampliar o acesso das gestantes com indicação clínica, reduzir encaminhamentos externos e fortalecer a integralidade da assistência.

A amniocentese é um procedimento pré-natal invasivo para coletar líquido amniótico, a fim de analisar células fetais e detectar doenças genéticas como Síndrome de Down, cromossômicas ou infecções.