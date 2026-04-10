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Sesau destaca atendimentos de urgência e emergência que funcionarão durante feriado prolongado

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Durante o feriado prolongado de Ano Novo (1° e 2 de janeiro), as unidades que realizam atendimentos de urgência e emergência funcionarão normalmente em todo o Estado.

Seguem com atendimento ininterrupto o PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva), na zona Oeste de Boa Vista, o Pronto-Socorro Airton Rocha, o Pronto-Socorro Francisco Elesbão, no bairro Aeroporto, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, no bairro São Francisco, além dos hospitais do interior que ofertam serviços de urgência e emergência.

“As festas de fim de ano são momentos de celebração, mas também exigem atenção com a saúde. Você deve procurar uma unidade de saúde se apresentar algum sintoma que indique risco para a saúde, como febre persistente ou muito alta, vômitos e diarréias persistentes, principalmente com sinais de desidratação, reações alérgicas, desmaios ou convulsões. Também se apresentar ferimentos, cortes profundos, quedas ou acidentes”, orienta a diretora técnica do Cosme e Silva, Dra. Moema Farias.

A orientação reforça ainda alguns cuidados especiais para este período, ainda mais após o alto número de atendimentos registrados no feriado de Natal. Somente no Pronto Atendimento Cosme e Silva foram registrados 3.022 atendimentos, muitos deles relacionados a excessos alimentares, consumo de álcool e intoxicações.

“Nesse final de ano, se preocupar com intoxicações, inclusive excesso de álcool ou alimentos estragados. Evitar esses excessos, consumir bebida alcoólica com moderação, não dirigir após beber, manter boa hidratação e ter atenção com alimentos, principalmente os que ficam fora da geladeira por muito tempo”, destacou Moema.

Para muitas famílias, o feriado de Ano Novo representa um momento de reencontro, descanso e celebração, diante disso, a diretora técnica traz uma mensagem de cuidado.

“A principal orientação é aproveitar o feriado com responsabilidade. Cuidar da saúde é fundamental para começar o ano novo bem. Em cada sinal de alerta, não hesite em procurar uma unidade de saúde. Prevenção, equilíbrio e atenção aos excessos fazem toda a diferença”, completou a diretora.

Atendimentos Suspensos

Os atendimentos do Centro de Referência de Saúde da Mulher Maria Luíza Castro Perin, do Laper (Laboratório de Patologia do Estado de Roraima), do Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima), do CDE (Centro Diagnóstico Especializado) e da Policlínica Coronel Mota serão retomados na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

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