GCM recupera motocicleta furtada e detém homem por receptação no Wanel Ville – Agência de Notícias

Na madrugada desta sexta-feira (2), por volta de 1h, durante patrulhamento preventivo pelos próprios municipais do Wanel Ville, a Guarda Civil Municipal (GCM) localizou uma motocicleta Honda CB 300 Twister, na cor vermelha, estacionada em frente ao número 1.540 da Avenida Elias Maluf, em posse de um casal.

Os guardas já tinham conhecimento de que o veículo era produto de furto, motivo pelo qual foi realizada a abordagem para averiguação. Durante a ação, o condutor informou ter adquirido a motocicleta de um terceiro, alegando ter pago R$ 20 mil em dinheiro.

Na vistoria, foi constatado que a ignição estava danificada, embora o chassi e o número do motor estivessem intactos. Após contato com o plantão policial, foi autorizado que a motocicleta fosse conduzida pela própria GCM até a delegacia, sendo dispensado o uso de guincho.

Lá, o delegado tomou ciência dos fatos e registrou o boletim de ocorrência, enquadrando o caso como receptação dolosa. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 5 mil, que não foi paga, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Já a motocicleta permaneceu apreendida na delegacia, onde será realizado contato com a vítima do furto.