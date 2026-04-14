Mais de 30 mil consumidores procuraram atendimento no Procon-JP em 2025

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) atendeu 30.043 consumidores ao longo de 2025, registrando um aumento de 3.794 em relação a 2024. A assistência presencial no SAC da sede, na Avenida Pedro I, chegou a 13.200, com a virtual alcançando a marca de 16.843 atendimentos.

O secretário do Procon-JP, Junior Pires, comenta sobre a diferença do atendimento virtual em comparação ao presencial. “Para o consumidor com acesso à internet, é muito mais cômodo procurar o atendimento virtual porque pode ser acessado de qualquer lugar. Vale salientar a agilidade porque a resposta dos nossos consultores jurídicos é muito rápida”, afirmou.

O atendimento realizado através do WhatsApp (83) 98665-0179 é o mesmo que é oferecido no SAC da sede. A assistência à distância é feita por advogados que tiram dúvidas, dão orientação e, dependendo da demanda, abrem processo administrativo, como ocorre no presencial. A consulta gratuita ao Serasa também pode ser feita através desse canal.

Presencial – O titular do Procon-JP chama a atenção para o número de visitas ao SAC da sede em 2025. “Se observarmos, 13 mil atendimentos é muita coisa, considerando que existe o virtual. O serviço também é bastante ágil e o consumidor não espera mais que 15 minutos para ser atendido. Disponibilizamos, ainda, todo o apoio para que ele se sinta bem, com cadeiras confortáveis e acesso fácil à água potável e sanitários”, ressaltou.

Telefone – O pessoense também procurou bastante o atendimento através do 0800-083-2015, que recebeu 1.791 ligações em 2025. “É através desse número que o consumidor pode tirar dúvidas e receber orientações e, ainda, ser encaminhado pelo consultor jurídico para outro setor da Secretaria que possa resolver a demanda”, informa Junior Pires.

Bancos e serviço público –No quesito instituições financeiras, as empresas mais demandadas em 2025 no Procon-JP foram os bancos Bradesco (329), Itaú (308) e Caixa Econômica Federal (243). Entre as concessionárias de serviço público, estão a Cagepa (368) e a Energisa (219).

Plano de saúde e telefonia – Quanto aos planos de saúde, a Unimed (79), a Hapvida (35) e a Smile (22) são os campeões de reclamações. Telefonia e internet também se posicionam entre as mais demandadas: Tim (419), Claro (349) e a Vivo (251) são as três primeiras.

Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Pedro I,382, Tambiá, das 8h às 17h (distribuição de fichas entre 8h e 16h30)

Procon-JP na sua mão: (83) 98665-0179

WhatsApp Transporte público: (83) 98873-9976

Instagram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br