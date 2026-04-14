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Prefeitura prorroga inscrições de processo seletivo da Educação

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2 de janeiro de 2026 08:17


Prazo para cargo de merendeira foi reaberto de 2 a 4 de janeiro, já para motorista prorrogado até dia 4



Foto: divulgação/SEMUC

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) prorrogou e reabriu o prazo de inscrições do processo seletivo, no âmbito do Edital n° 003/2025/PMBV/SMEC, para os cargos de motorista urbano e merendeira.

O período de inscrições para o cargo de motorista urbano fica prorrogado até o dia 4 de janeiro. Já o período de inscrições para o cargo de merendeira foi reaberto, passando a ocorrer do dia 2 ao dia 4 de janeiro.

Interessados podem fazer suas inscrições no site: https://concursos.boavista.rr.gov.br/

Fonte: Da Redação


EducaçãoPrefeitura de Boa VistaProcesso Seletivo




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