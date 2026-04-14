Investimentos em tecnologia marcam a atuação da Polícia Civil em 2025

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) encerrou o ano de 2025 consolidando um dos mais relevantes ciclos de modernização de sua história.

Com investimentos estratégicos em tecnologia da informação, a instituição ampliou a conectividade, incorporou soluções de Inteligência Artificial e renovou seu parque tecnológico, fortalecendo diretamente a capacidade investigativa e a qualidade dos serviços prestados à população roraimense.

De acordo com o chefe do NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação), Mozar Pinho Júnior, mais de R$ 3,5 milhões foram investidos ao longo do ano em equipamentos e softwares.

“Foram adquiridos mais de 400 computadores, 130 notebooks de alta performance, além de soluções tecnológicas voltadas à transformação digital da corporação, por meio de recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública e de verbas próprias da Polícia Civil”, disse.

Segundo Mozar, os investimentos vão além da simples aquisição de equipamentos.

“A tecnologia é hoje uma ferramenta essencial para que o policial civil desempenhe um trabalho mais eficiente, técnico e qualificado, refletindo diretamente na excelência do atendimento e na resposta à sociedade”, destacou.

Conectividade total integra capital e interior

Um dos principais avanços de 2025 foi a implantação de internet e intranet em 100% das unidades da Polícia Civil, incluindo delegacias recém-inauguradas. A medida garantiu a interligação plena das estruturas da capital, Boa Vista, e dos municípios do interior, como São João da Baliza, Rorainópolis e Alto Alegre.

Com a implantação do sistema de intranet, os servidores passaram a acessar os sistemas institucionais por meio de login e senha personalizados, assegurando padronização, segurança da informação e acesso a dados estratégicos em qualquer unidade do Estado.

“Essa automação eliminou desigualdades históricas entre capital e interior, promovendo uma atuação policial mais integrada, rápida e eficiente”, explicou Mozar.

Inteligência Artificial e modernização da comunicação

Outro marco importante foi a incorporação da ferramenta de Inteligência Artificial Gemini à rotina da instituição, contribuindo para a otimização de procedimentos e maior agilidade na resposta à sociedade.

“A Inteligência Artificial passou a auxiliar os policiais civis na elaboração de relatórios, no atendimento ao público para registros de boletins de ocorrência e até na tradução simultânea, especialmente em situações que envolvem imigrantes”, ressaltou.

Ainda no campo da modernização, a Polícia Civil oficializou seu canal institucional de comunicação com a criação de e-mails sob o domínio @policiacivil.rr.gov.br, garantindo maior segurança, sigilo das informações e validade jurídica na troca de documentos e comunicações com outros órgãos públicos.

As medidas também resultaram em redução significativa do consumo de papel, uma vez que grande parte dos procedimentos administrativos e operacionais passou a ser realizada de forma totalmente informatizada, fortalecendo a eficiência da gestão e o compromisso com a sustentabilidade.

Para a delegada-geral da Polícia Civil de Roraima, Darlinda de Moura Viana, os avanços tecnológicos refletem uma política de gestão voltada à modernização institucional e ao fortalecimento do serviço policial.

“Essas conquistas são fruto de uma gestão que acredita na tecnologia como ferramenta essencial para aprimorar o trabalho policial e garantir melhores resultados à sociedade. Hoje, temos uma instituição com processos praticamente totalmente informatizados, o que reduziu significativamente o uso de papel e trouxe mais agilidade, transparência e qualidade ao atendimento à população”, pontuou.

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