Polícia Civil registra queda de 40% nos roubos de veículos em Boa Vista em 2025

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da DRRFVAT (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores Terrestres), apresentou na terça-feira, 31, o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025 no combate aos crimes de roubo e furto de veículos automotores na capital, Boa Vista.

Os dados consolidados apontam uma redução expressiva nos crimes de roubo de veículos com violência ou grave ameaça. Em 2024, foram registrados 215 roubos na capital. Em 2025, o número caiu para 127 ocorrências, o que representa uma redução de 40,9%, refletindo diretamente na diminuição da violência urbana e no aumento da sensação de segurança da população.

De acordo com o delegado titular da DRRFVAT, Leonardo Michell, os resultados são fruto de um trabalho contínuo, planejado e baseado em investigação qualificada.

“Apresentamos à sociedade roraimense o balanço operacional de 2025 da delegacia especializada. A redução dos roubos de veículos representa menos violência e mais segurança para a população de Boa Vista”, destacou.

Um dos principais destaques do ano foi o combate ao roubo de caminhonetes, veículos de alto valor frequentemente visados por organizações criminosas, especialmente para utilização em áreas de garimpo em Roraima e em países vizinhos. Em 2024, foram registrados 17 roubos desse tipo na capital. Já em 2025, apenas um caso foi contabilizado, evidenciando o impacto das ações investigativas e repressivas.

Segundo o delegado, esse resultado decorre de investigações aprofundadas que possibilitaram o deferimento de mandados judiciais de busca e apreensão e a prisão de integrantes de quadrilhas especializadas, responsáveis por roubos de caminhonetes e também por roubos a residências, com atuação intensa em 2024.

Em relação aos furtos de veículos, que não envolvem violência direta, os dados indicam uma leve elevação. Em 2024, foram registradas 595 ocorrências em Boa Vista, enquanto em 2025 o número chegou a 616 furtos.

Conforme explica o delegado, o cenário reforça a importância da prevenção e da adoção de cuidados básicos por parte da população.

Durante o balanço de fim de ano, Leonardo Michell orientou os cidadãos com foco em um início de 2026 mais seguro. Entre as recomendações estão evitar deixar a chave na ignição, não emprestar o veículo a terceiros, já que há registros de apropriação indébita, estacionar em locais bem iluminados e movimentados, além de investir em dispositivos de segurança, como alarmes, travas adicionais e sistemas de rastreamento.

“O trabalho da Polícia Civil é permanente, mas a segurança também depende de cuidados no dia a dia. Pequenas atitudes podem evitar grandes prejuízos”, ressaltou.

Ainda segundo o delegado, a DRRFVAT segue atuando de forma integrada, com ações de inteligência, vistorias em estabelecimentos de comercialização de veículos e combate à receptação, fortalecendo o enfrentamento aos crimes patrimoniais em toda a capital.

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