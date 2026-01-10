ENTRETENIMENTO

Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil

Por MRNews

Por EBC,

SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame.

SIGA-NOS NO WHATSAPP COM MAIS NOTICIAS

<!– Composite Start

–>

O edital está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Vagas

O certame selecionará 152 profissionais para trabalhar em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em 96 especialidades: 

  • cirurgia geral; 
  • ginecologia e obstetrícia;
  • pediatria;
  • anestesiologia; 
  • cardiologia; 
  • clínica médica e 
  • oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho:

  • 24 horas semanais: R$ 11.464,35
  • 40 horas semanais: R$ 19.107,31

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição é de R$180, que deverá ser paga até 2 de fevereiro.

Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

O candidato inscrito no CadÚnico deverá preencher o requerimento de isenção do pagamento de inscrição no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas. Já o candidato doador de medula óssea deverá enviar eletronicamente o documento de identidade e o documento expedido pela unidade coletora que comprove ser doador de medula óssea cadastrado nos hemocentros estaduais.

Cotas

Em relação a reserva de vagas, o edital aumenta em 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Desta forma, o quadro de vagas ofertadas terá as seguintes reservas:

  • 25% para candidatos negros (pretos e pardos).
  • 10% para pessoas com deficiência (PcD).
  • 3% para candidatos indígenas.
  • 2% para candidatos quilombolas (novidade).

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória.

Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha.  

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Convocação

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes. 

O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.

O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Hospitais participantes

A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:

Macrorregião 1 (Norte)

  • Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);
  • Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);
  • Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);
  • Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);
  • Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);
  • Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).

Macrorregião 2 (Nordeste I)

  • Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);
  • Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);
  • Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);
  • Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);
  • Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
  • Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);
  • Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).

Macrorregião 3 (Nordeste II)

  • Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);
  • Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
  • Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);
  • Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);
  • Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);
  • Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);
  • Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).

Macrorregião 4 (Centro-Oeste)

  • Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília
  • Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília
  • Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;
  • Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);
  • Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;
  • Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;
  • Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).

Macrorregião 5 (Sudeste)

  • Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;
  • Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;
  • Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);
  • Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)
  • Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);
  • Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);
  • Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio), Rio de Janeiro;
  • Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
  • Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).

Macrorregião 6 (Sul)

  • Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;
  • Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);
  • Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);
  • Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);
  • Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).

Saiba mais

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Fundação Getúlio Vargas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (0800-2834628) ou e-mail concursoebserh26@fgv.br , de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília).

O post Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil apareceu primeiro em MRNews.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Governo de MS convoca segundo colocado em leilão de concessão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), convocou o Consórcio Caminhos da Celulose, segundo colocado no leilão da Rota da Celulose, a apresentar documentação necessária à habilitação e análise da Comissão de Licitação. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (27) no site do EPE. A […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros para seu signo, Sábado (17/08/2024)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje Por maisalma.com **Horóscopo do Dia – 17 de Agosto de 2024** **Áries (21/03 – 19/04):** Hoje é um bom dia para se concentrar em projetos pessoais. Sua energia está alta, e você pode alcançar grandes coisas se mantiver o foco. Evite distrações e siga em frente com determinação. […]
ENTRETENIMENTO

Derrite como relator do PL Antifacção contamina debate, diz Gleisi   

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por EBC, SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA A decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos – PB), de indicar o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) para a relatoria do projeto de lei Antifacção foi criticada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. “A opção pelo Secretário de Segurança do governador Tarcísio de […]