Última posse de concursados da Educação reforça valorização docente em Roraima

“Essa é uma conquista que eu esperava há quatro anos e, graças a Deus, estou realizando. Era uma promessa que eu fiz: assumir o concurso vestida de noiva, pois a partir de hoje estou casada com o meu trabalho. E hoje estou aqui, realizada, com o contrato assinado e tudo certo. Muito obrigada governador Denarium”.

A fala da professora de artes Nayra Sargica traduz o sentimento vivido na manhã desta segunda-feira, 5, durante a cerimônia de posse dos novos docentes da Educação Básica e da Educação Escolar Indígena, realizada no auditório da Secretaria de Educação e Desporto (Seed), no Centro Cívico, em Boa Vista.

Durante a cerimônia, o governador de Roraima, Antonio Denarium, destacou a importância da contribuição dos professores na formação dos alunos e valorização dos servidores públicos.

“É fundamental que vocês contribuam para a formação pessoal, escolar e profissional de nossos alunos. Muitos deles, daqui a cinco ou dez anos, vão reconhecer o impacto que vocês tiveram em suas vidas. Peço que sejam os melhores servidores do governo, trabalhando com opinião própria, olhando para o futuro e planejando para que esses profissionais estejam preparados para o mercado de trabalho. E o governo continuará honrando seus compromissos, pagando salários justos e valorizando os servidores”, afirmou.

Mais 68 docentes empossados

O Governo de Roraima empossou 68 novos professores, encerrando oficialmente os dois concursos públicos da educação, aguardados há mais de 14 anos pela rede estadual de ensino. A cerimônia marca a última posse tanto do concurso da Educação Básica, quanto do concurso específico e diferenciado da Educação Escolar Indígena.

Com esta etapa, o Governo de Roraima alcança a marca histórica de 1.797 docentes efetivos empossados, sendo 1.007 da Educação Básica e 790 da Educação Escolar Indígena, consolidando um dos maiores investimentos já realizados na valorização do magistério estadual.

Do concurso da Educação Básica foram convocados 54 professores, dos quais 42 estavam aptos à posse. Os professores empossados são dos componentes curriculares de Geografia, Artes, Educação Física, Língua Espanhola, História e Química, com lotação em escolas dos municípios de Boa Vista, Amajari, Cantá, Mucajaí e Uiramutã.

Já no concurso da Educação Escolar Indígena, dos 57 convocados, 26 tomaram posse. Os docentes atuarão nas áreas de Ciências Biológicas, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Artes, Educação Física, História, Geografia, Matemática e Pedagogia em escolas localizadas em comunidades indígenas dos municípios de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Normandia e Uiramutã.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, agradeceu o apoio do Governo de Roraima e destacou a transformação na educação de Roraima. “O ano de 2026 começa com um novo impulso, e queremos agradecer a todos vocês. Que esse ano seja repleto de realizações e que continuem fazendo um trabalho incrível”.

Valorização profissional e salário acima do piso

Os novos professores empossados, com carga horária de 30 horas semanais, passam a receber salário no valor de R$ 6.069,59, já com reajuste, mantendo Roraima entre os estados que pagam acima do piso nacional do magistério.

A lotação ocorrerá no dia 15 de janeiro para professores da Educação Escolar Indígena e no dia 16 para os professores do concurso da Educação Básica, no auditório da Seed. Todos os profissionais empossados iniciam as atividades em sala de aula no dia 29 de janeiro, junto com o início do ano letivo.

Além da remuneração acima do piso, o Governo de Roraima mantém políticas permanentes de valorização como o pagamento regular da GID (Gratificação de Incentivo à Docência) e da Gidae (Gratificação de Incentivo ao Atendimento Especializado), a concessão de progressões funcionais após anos de interrupção e o pagamento de abono pecuniário extraordinário por cinco anos consecutivos.

A professora de espanhol Thathyanne Morais comemora a aprovação em concurso e destaca a oportunidade histórica.

“Estou muito feliz. Estudei bastante, mas esperamos quase três anos. É um momento único que a gente está vivendo hoje. É um casamento também para a nossa vida como professora da educação básica”, pontuou.

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