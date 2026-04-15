Homem é preso após ser condenado por falsificar 37 atestados médicos em Boa Vista



Foto: Divulgação/PCRR



Um homem, de 53 anos, foi preso nesta segunda-feira, 5, após ser condenado por falsificar 37 atestados médicos para justificar ausência no trabalho. Ele foi localizado no bairro Silvio Leite, zona Oeste de Boa Vista.

A Justiça de Roraima o sentenciou à pena de 6 anos e nove meses de reclusão em regime semiaberto. Os crimes foram cometidos entre 2007 e 2008.

Conforme a Polícia Civil, as investigações apontaram que o condenado se aproveitava da facilidade de acesso a um consultório médico onde trabalhava para confeccionar os documentos falsos. Em sua maioria, os atestados apresentavam rubrica visivelmente divergente daquela utilizada pelo médico responsável pela unidade.

Em audiência, o médico declarou que o denunciado atuava como vigia e possuía acesso às chaves do consultório médico.

Questionado, o homem confessou a prática do crime, afirmando que entrava na sala dos médicos para retirar blocos de atestados e o carimbo pessoal do profissional.

Fonte: Da Redação

