Ginásios e campos de futebol de Centros Esportivos recebem agendamento comunitário durante a semana neste mês de janeiro – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), já está recebendo agendamento comunitário de ginásios e campos de futebol dos Centros Esportivos para uso durante a semana, neste mês de janeiro. Cada munícipe pode reservar o espaço por até 2 horas por semana.

O intuito da Sequav com essa iniciativa, que integra o projeto “Férias nos Centros Esportivos 2025”, é incentivar a prática da atividade física da população durante este período de férias, quando as atividades regulares de diferentes modalidades estão em recesso nos Centros Esportivos de Sorocaba.

Estão disponíveis para agendamento comunitário, durante a semana, os ginásios do Centro Esportivo “Dr. Artidoro Mascarenhas” – Dr Pitico (Vila Angélica), Centro Esportivo “Padre Pieroni” (Jardim Simus), Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli” (Vila Gabriel) e Centro Esportivo “Francisco Lisboa” (Maria Eugênia), além dos campos de futebol do Centro Esportivo da Vila Gabriel e do Centro Esportivo Jardim Simus.

Os demais espaços dos centros esportivos, como quadras de areia, quadras poliesportivas externas, entre outros, como são abertos, estão disponíveis por ordem de chegada, não sendo necessário o agendamento.

Importante ressaltar que os campos de futebol dos centros esportivos Pitico, Maria Eugênia, Pinheiros e Brigadeiro Tobias não estarão disponíveis para agendamento, pois devem receber jogos da Taça Manchester Paulista 2026 já neste mês de janeiro.

De acordo com a Sequav, os agendamentos iniciam-se sempre na sexta-feira da semana anterior. Já para usar esses espaços aos fins de semana, o munícipe deve agendar às quartas-feiras, como já é realizado o ano todo.

O responsável deve ter idade a partir de 18 anos e comparecer presencialmente na unidade, com um documento pessoal original com foto. O quadro de horários deve ser consultado no próprio centro esportivo. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail: semes@sorocaba.sp.gov.br.