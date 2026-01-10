Prefeitura prorroga inscrições do Processo Seletivo da Educação para motorista

Candidatos podem se inscrever até às 15h do dia 7 de janeiro de 2026



A Prefeitura de Boa Vista prorrogou o prazo de inscrições do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SMEC). Isso, referente ao Edital nº 003/2025/PMBV/SMEC, destinado ao cargo de motorista para atuação nas áreas rural e indígena do município.

Além da alteração no cronograma de execução, a administração municipal publicou, na edição do Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 5, a retificação do edital. Referente aos critérios de classificação dos candidatos e aos requisitos mínimos exigidos para o cargo de motorista.

Com a prorrogação, os interessados podem se inscrever até às 15h do dia 7 de janeiro de 2026. As inscrições são exclusivamente on-line, por meio do site: https://concursos.boavista.rr.gov.br/.

