A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio do DPSB (Departamento de Proteção Social Básica), vai promover durante o mês de janeiro a quarta edição da Colônia de Férias Brincar e Sonhar, voltada para os moradores do Vila Jardim e comunidades da região.

As inscrições começam a partir de terça-feira, 6, e seguem até sexta-feira, 9. A programação conta com diversas atividades educativas, esportivas, oficinas de música e jogos para crianças e jovens e serão realizadas no CAS (Centro de Atendimento Social) Vila Jardim, de 12 a 30 de janeiro.

Segundo a gestora do CAS, Cristiane Cardoso, a programação inclui grandes oficinas coletivas e temas como economia criativa, tudo voltado para crianças e adolescentes que, durante as férias, buscam atividades extras.

“A ‘Colônia de Férias Brincar e Sonhar’ está na sua quarta edição e promete uma programação repleta de atividades. Além das tradicionais práticas esportivas e culturais que ocorrem no CAS, estamos preparando diversas oficinas artísticas, iniciativas relacionadas ao meio ambiente e à segurança alimentar”, disse

A secretária Tânia Soares destaca a importância do evento. “Este é um momento especial para promover a convivência, o aprendizado e a diversão à população do Vila Jardim. Queremos que cada criança e jovem aproveite ao máximo essa oportunidade, fazendo novas amizades e aprendendo algo novo”.

Atividades ofertadas

Hitbox, Dança, Capoeira, Música (Olodum), Muay Thai, Jiu-jitsu, Ballet, Futsal, Ginástica Rítmica, Kung Fu, Desenho, Pintura, Voleibol, Coral e Teatro.

Inscrição e documentos necessários

As inscrições serão realizadas de 6 a 9 de janeiro no CAS Vila Jardim, localizado na rua James Meirelles Sobreiro Júnior, 1876, Cidade Satélite, das 9h às 12h e das 14h às 19h30. Os documentos necessários são RG e CPF da criança ou adolescente, pais ou responsáveis, além de comprovante de residência.

O post Governo de Roraima promove Colônia de Férias no Residencial Vila Jardim apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.