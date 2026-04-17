Edital nº 270/2025 – seleção para monitores do Programa Pé no Futuro no CEU Inácio Monteiro – IFSP

Publicada a classificação parcial na segunda-feira, 5/1; confira

O IFSP publicou nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o Edital nº 270/2025, que abre processo de seleção simplificada para servidores interessados em atuar como monitores no Programa Pé no Futuro, no Centro Educacional Unificado (CEU) Inácio Monteiro, localizado em Cidade Tiradentes, São Paulo (SP).

O programa tem como objetivo oferecer formação e acompanhamento em empreendedorismo para jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de cursos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC).

Vagas e requisitos

São oferecidas três vagas para monitores servidores, com carga horária de 12 horas semanais e bolsa mensal de R$ 960. Os candidatos devem ser servidores efetivos do IFSP e possuir graduação em qualquer área.

As atividades incluem:

Apoio às ações presenciais do programa;

Participação em encontros e reuniões programadas pela coordenação;

Orientação aos monitores pessoa física;

Cumprimento das exigências institucionais previstas no plano de trabalho.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas do dia 11 de dezembro de 2025 até 4 de janeiro de 2026, por meio do formulário eletrônico disponível aqui. É necessário anexar, em arquivo único (PDF), documento de identificação, comprovante de formação acadêmica e declaração funcional emitida pelo setor de gestão de pessoas.

Para conferir o edital e a documentação completa acesse a página da seleção.

Cronograma

Publicação do edital: 11/12/2025

Inscrições: até 04/01/2026

Homologação e classificação parcial: 05/01/2026

Recursos: 06/01/2026

Classificação final: 07/01/2026

Início das atividades: 12/01/2026

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail durante o período de inscrições.