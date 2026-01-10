Prefeitura de João Pessoa chama atenção para os cuidados com a saúde mental

O ‘Janeiro Branco’ é uma campanha nacional, promovida desde 2014, voltada à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. Esses cuidados são parte integrante das políticas públicas ofertadas pela Prefeitura de João Pessoa nos diversos serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que prestam essa assistência ganhando ênfase com a campanha. Em 2026, a iniciativa tem como tema ‘Paz. Equilíbrio. Saúde Mental’.

“A Prefeitura de João Pessoa vem fortalecendo os cuidados em saúde mental, principalmente na Atenção Básica, facilitando o cuidado em cada território da Capital. Além disso, temos também os Centros de Práticas Integrativas em Saúde (CPICS) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps). No que se refere aos encaminhamentos à rede especializada, João Pessoa pode contar ainda com seis policlínicas, promovendo os cuidados para os que necessitam de uma maior atenção”, destacou Alessandra Gomes, gerente de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da SMS-JP.

Em João Pessoa, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) disponibiliza uma assistência especializada em saúde mental durante todo o ano, com ações contínuas e intensificadas em campanhas específicas, a exemplo do ‘Janeiro Branco’ e do ‘Setembro Amarelo’. Essa assistência começa na atenção primária e faz a conexão com os demais serviços da rede. Desta forma, os encaminhamentos são feitos de maneira precisa e direcionada para cada pessoa.

A RAPs tem atualmente 26 leitos para atendimento e tratamento em saúde mental, distribuídos nos Hospitais do Valentina, Complexo Hospitalar de Mangabeira (Pasm), Hospital Geral e do Câncer, Santa Isabel e Instituto Cândida Vargas.

“O ‘Janeiro Branco’ deixa uma mensagem para o indivíduo se cuidar todos os dias, buscando o prevenir, o promover e o tratar, buscando o limite de cada um, trazendo dentro dessa escolha de vida a busca constante do equilíbrio físico e mental, para que possamos ter uma vida saudável e em harmonia”, pontuou Alessandra Gomes.

Cuidado à Vida – O Centro de Referência e Cuidado à Vida é um serviço referência para pessoas com depressão e ansiedade, onde, após triagem inicial, é possível receber atendimento multiprofissional com psicólogo, médico psiquiatra, assistente social e terapeuta holístico, além de participar de grupos terapêuticos de enfrentamento à depressão. O serviço funciona na Policlínica Municipal de Jaguaribe, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Pasm – Já o Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm) é um serviço porta aberta que funciona 24h, tendo como objetivo atender casos de urgência e emergência em psiquiatria, como surtos psicóticos e distúrbios psiquiátricos em fase aguda, casos de ideação suicida e descompensação dos tratamentos psiquiátricos com aparecimento de sintomas patológicos agudo. O serviço está situado no Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM).

Hospital do Valentina – O Hospital Municipal do Valentina (HMV) é uma unidade que atende apenas casos de urgências psiquiátricas envolvendo crianças e adolescentes. A unidade, que conta com uma equipe multiprofissional preparada para acolher este público específico, fica na Rua Mariângela Lucena Peixoto, no bairro Valentina Figueiredo.

Caps – Os Centros de Atenção Psicossocial de João Pessoa oferecem cuidados especializados para pessoas com diferentes perfis de sofrimento ou transtorno mental. Eles contam com uma equipe multiprofissional nos diversos serviços que ofertam.

Os Caps Gutemberg Botelho e Caminhar atendem pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. O Caps AD David Capistrano é dedicado a pessoas que enfrentam sofrimento mental devido ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Já o Caps Infantojuvenil Cirandar oferece assistência a crianças e adolescentes, com idade de 3 aos 18 anos incompletos, com transtornos psicóticos ou sofrimento mental decorrente do uso de álcool e outras drogas.

Confira os endereços dos Caps:

Caps Gutemberg Botelho

Avenida Minas Gerais, nº 409, Bairro dos Estados

Caps Caminhar

Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária

Caps AD David Capistrano

Rua Professor Álvaro de Carvalho, n° 262, Tambauzinho

Caps Infantojuvenil Cirandar

Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Roger