Santa Catarina qualifica mais de 800 profissionais da saúde para fortalecer a Triagem Neonatal

Foto: Divulgação Ascom/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu mais um ciclo de ações de qualificação profissional voltadas à Triagem Neonatal Biológica. Ao todo, 802 profissionais participaram das capacitações no segundo semestre de 2025, reforçando a importância do diagnóstico precoce e da organização da rede de atenção à saúde dos recém-nascidos.

As formações ocorreram em diferentes regiões do estado, contemplando todos os territórios de saúde: Alto Vale do Rio Itajaí, Macro Sul, Meio Oeste, Xanxerê, Foz do Rio Itajaí, Planalto Norte e Grande Florianópolis.

Os encontros tiveram como objetivo aprimorar o fluxo de coleta do teste do pezinho, a condução dos casos suspeitos, a logística das amostras e o alinhamento com as diretrizes estaduais do Programa de Triagem Neonatal. As atividades envolveram profissionais da Atenção Primária, maternidades, vigilâncias em saúde e demais pontos da rede.

A iniciativa integra o compromisso do Estado com a qualificação contínua das equipes de saúde, assegurando que a Triagem Neonatal seja realizada de forma segura, ágil e resolutiva. A ação visa promover o cuidado integral aos recém-nascidos, por meio da detecção precoce de doenças que podem impactar o desenvolvimento infantil.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: imprensa@saude.sc.gov.br

Nos siga no instagram @‌saude.sc