Por MRNews
CAIXA estende promoção de cartões com anuidade grátis em 2026: vale a pena aproveitar?
A Caixa Econômica Federal voltou a movimentar o mercado de cartões em 2026 ao estender sua campanha de anuidade grátis, trazendo uma nova oportunidade para quem deseja entrar — ou evoluir — dentro do banco.
Aqui no Viagem Black, analisamos o que realmente importa: se essa promoção vale a pena e como tirar o máximo proveito.
Promoção da CAIXA: o que foi confirmado
A campanha faz parte das ações promocionais do banco em 2026 e garante isenção da anuidade no primeiro ano para diversos cartões de crédito das bandeiras Visa e Elo.
Bateu, Ganhou Santander 2026; últimos dias para escolher sua meta e turbinar seus pontos
Cartão Amazon Prime sem anuidade vale a pena em 2026? Review completo
Em novas rodadas da promoção, válidas em períodos como março (mês do consumidor), clientes que solicitarem ou alterarem cartões dentro do prazo podem garantir o benefício — principalmente quem recebe salário no banco. (CAIXA Notícias)
Além disso, há vantagens extras para correntistas com crédito salário, como descontos relevantes nas anuidades após o primeiro ano. (Caixa Econômica Federal)
Quais cartões entram na promoção
A campanha costuma incluir praticamente todo o portfólio da CAIXA, inclusive cartões premium.
Entre os principais:
O melhor cartão de cashback sem anuidade do Brasil é revelado essa semana! Aprova para negativados
Este é o melhor cartão de cashback do Brasil e ninguém fala dele
- Visa Gold, Platinum e Infinite
- Elo Grafite, Nanquim e Diners Club
- Cartões empresariais
O destaque fica para o CAIXA Ícone Visa Infinite, considerado o topo de linha do banco, com benefícios robustos para quem busca viagens e milhas.
Regras para garantir a anuidade grátis
Apesar de parecer simples, existem algumas regras importantes:
- Solicitar o cartão dentro do período promocional
- Fazer o desbloqueio
- Realizar pelo menos uma compra até a data limite
Em geral, apenas isso já garante a anuidade zero no primeiro ano para a maioria dos cartões. (Passageiro de Primeira)
Atenção ao cartão Ícone
O caso do CAIXA Ícone Visa Infinite é diferente.
Para ter a anuidade gratuita, o cliente precisa cumprir uma meta de gastos elevada — cerca de R$ 45 mil dentro do período promocional. (Passageiro de Primeira)
Ou seja, é um cartão excelente, mas exige perfil de alta renda e alto volume de gastos.
Benefícios que chamam atenção
Dependendo do cartão escolhido, os benefícios podem ser bastante competitivos:
- Pontuação em dólar para milhas
- Acesso a salas VIP (em cartões premium)
- Cashback ou benefícios exclusivos
- Condições especiais para compras e viagens
O próprio cartão Ícone, por exemplo, oferece até 6 pontos por dólar em compras internacionais e acesso a salas VIP, o que o coloca entre os mais interessantes do Brasil. (Caixa Econômica Federal)
Vale a pena em 2026?
Aqui vai a análise direta do Viagem Black:
Pontos positivos
✔️ Chance de testar cartões premium sem pagar anuidade
✔️ Facilidade para entrar no banco
✔️ Benefícios competitivos em viagens
Pontos de atenção
⚠️ Promoção válida por tempo limitado
⚠️ Algumas versões exigem alto gasto
⚠️ Após 1 ano, a anuidade pode ser cobrada
Estratégia Viagem Black
Se você quer aproveitar essa promoção da Caixa Econômica Federal, o ideal é:
- Escolher um cartão alinhado ao seu perfil
- Evitar pedir cartões muito acima da sua realidade
- Usar o primeiro ano para testar benefícios
- Negociar isenção após o período promocional
Para quem recebe salário na CAIXA, a oportunidade é ainda melhor, já que o banco costuma facilitar condições e descontos.
Conclusão
A extensão da promoção de anuidade grátis da CAIXA em 2026 mostra que o banco quer competir mais forte no segmento de cartões — inclusive com opções premium.
Para o usuário certo, pode ser uma excelente porta de entrada para cartões mais completos e com foco em viagens.
Mas como sempre no mundo dos cartões:
👉 o benefício só vale a pena se fizer sentido para o seu perfil
Tags: Caixa Econômica Federal, cartões CAIXA, anuidade grátis 2026, cartão Ícone, Visa Infinite, Elo Nanquim, cartões premium, milhas aéreas, Viagem Black