Por MRNews



CAIXA estende promoção de cartões com anuidade grátis em 2026: vale a pena aproveitar?

A Caixa Econômica Federal voltou a movimentar o mercado de cartões em 2026 ao estender sua campanha de anuidade grátis, trazendo uma nova oportunidade para quem deseja entrar — ou evoluir — dentro do banco.

Aqui no Viagem Black, analisamos o que realmente importa: se essa promoção vale a pena e como tirar o máximo proveito.

Promoção da CAIXA: o que foi confirmado

A campanha faz parte das ações promocionais do banco em 2026 e garante isenção da anuidade no primeiro ano para diversos cartões de crédito das bandeiras Visa e Elo.

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Em novas rodadas da promoção, válidas em períodos como março (mês do consumidor), clientes que solicitarem ou alterarem cartões dentro do prazo podem garantir o benefício — principalmente quem recebe salário no banco. (CAIXA Notícias)

Além disso, há vantagens extras para correntistas com crédito salário, como descontos relevantes nas anuidades após o primeiro ano. (Caixa Econômica Federal)

Quais cartões entram na promoção

A campanha costuma incluir praticamente todo o portfólio da CAIXA, inclusive cartões premium.

Entre os principais:

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Visa Gold, Platinum e Infinite

Elo Grafite, Nanquim e Diners Club

Cartões empresariais

O destaque fica para o CAIXA Ícone Visa Infinite, considerado o topo de linha do banco, com benefícios robustos para quem busca viagens e milhas.

Regras para garantir a anuidade grátis

Apesar de parecer simples, existem algumas regras importantes:

Solicitar o cartão dentro do período promocional

Fazer o desbloqueio

Realizar pelo menos uma compra até a data limite

Em geral, apenas isso já garante a anuidade zero no primeiro ano para a maioria dos cartões. (Passageiro de Primeira)

Atenção ao cartão Ícone

O caso do CAIXA Ícone Visa Infinite é diferente.

Para ter a anuidade gratuita, o cliente precisa cumprir uma meta de gastos elevada — cerca de R$ 45 mil dentro do período promocional. (Passageiro de Primeira)

Ou seja, é um cartão excelente, mas exige perfil de alta renda e alto volume de gastos.

Benefícios que chamam atenção

Dependendo do cartão escolhido, os benefícios podem ser bastante competitivos:

Pontuação em dólar para milhas

Acesso a salas VIP (em cartões premium)

Cashback ou benefícios exclusivos

Condições especiais para compras e viagens

O próprio cartão Ícone, por exemplo, oferece até 6 pontos por dólar em compras internacionais e acesso a salas VIP, o que o coloca entre os mais interessantes do Brasil. (Caixa Econômica Federal)

Vale a pena em 2026?

Aqui vai a análise direta do Viagem Black:

Pontos positivos

✔️ Chance de testar cartões premium sem pagar anuidade

✔️ Facilidade para entrar no banco

✔️ Benefícios competitivos em viagens

Pontos de atenção

⚠️ Promoção válida por tempo limitado

⚠️ Algumas versões exigem alto gasto

⚠️ Após 1 ano, a anuidade pode ser cobrada

Estratégia Viagem Black

Se você quer aproveitar essa promoção da Caixa Econômica Federal, o ideal é:

Escolher um cartão alinhado ao seu perfil

Evitar pedir cartões muito acima da sua realidade

Usar o primeiro ano para testar benefícios

Negociar isenção após o período promocional

Para quem recebe salário na CAIXA, a oportunidade é ainda melhor, já que o banco costuma facilitar condições e descontos.

Conclusão

A extensão da promoção de anuidade grátis da CAIXA em 2026 mostra que o banco quer competir mais forte no segmento de cartões — inclusive com opções premium.

Para o usuário certo, pode ser uma excelente porta de entrada para cartões mais completos e com foco em viagens.

Mas como sempre no mundo dos cartões:

👉 o benefício só vale a pena se fizer sentido para o seu perfil

Tags: Caixa Econômica Federal, cartões CAIXA, anuidade grátis 2026, cartão Ícone, Visa Infinite, Elo Nanquim, cartões premium, milhas aéreas, Viagem Black