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Autor na Biblioteca abre programação com encontro entre escritora e estudantes

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A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) realiza nesta quinta-feira, 19, às 9h, a primeira edição de 2026 do projeto Autor na Biblioteca, em Boa Vista. A iniciativa promove o encontro entre escritores locais e alunos da rede pública, com foco no incentivo à leitura e valorização da literatura regional.

A programação ocorre na Biblioteca Pública de Roraima e contará, nesta edição, com a participação da autora Elienai Menezes, que lança a obra “Amor, Sensibilidade e Luar”. O livro apresenta a história de Lua, uma protagonista marcada por superação, empatia e inteligência, ao enfrentar desafios como o preconceito e as dificuldades da vida, abordando temas como diversidade, respeito e transformação pessoal.

De acordo com a diretora da Biblioteca Pública de Roraima, Kátia Drummond, o projeto, que está em seu segundo ano, busca aproximar autores e leitores. “O Autor na Biblioteca visa destacar e valorizar e divulgar a literatura local, incentivando o hábito da leitura entre os estudantes, que é nosso público alvo”, disse a diretora.

A ação será realizada semanalmente e abrirá espaço para que escritores locais apresentem suas obras ao público. A programação inclui manhãs de autógrafos, interação com leitores e compartilhamento de experiências literárias.

Ainda segundo Kátia Drummond, o projeto é voltado não apenas para estudantes, mas também para a comunidade em geral. “A nossa intenção é fortalecer a identidade cultural da região, proporcionando momentos de diálogo, a troca de experiências e inspiração entre autores e leitores”, destacou.

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