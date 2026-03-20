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CET-Rio monta operação de trânsito para Flamengo x Remo no Maracanã quinta-feira (19/03) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 18h e vão até as 23h59. Arte: CET-Rio

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) implantará uma operação de trânsito na quinta-feira (19/03) para o jogo entre Flamengo e Remo pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá às 20h, no estádio do Maracanã. As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 18h e vão até as 23h59. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h.

O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

INTERDIÇÕES

Das 18h às 23h59

– Rua Professor Eurico Rabelo.

– Rua Artur Menezes.

– Rua Conselheiro Olegário.

– Rua Isidro de Figueiredo.

– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo.

– Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Mata Machado.

– Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé.

Das 19h às 23h59

– Avenida Rei Pelé, sentido Centro, a partir da rua Professor Manoel de Abreu até a altura do Museu do Índio.

– Avenida Maracanã, sentido Tijuca, entre a avenida Rei Pelé e a rua São Francisco Xavier.

– Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos.

– Rua Mata Machado, entre a avenida Paula Sousa e a avenida Maracanã.

Das 21h30 às 23h59

– Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.

 

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 10h às 23h59

– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

– Rua Isidro de Figueiredo.

– Rua Artur Menezes.

– Rua Conselheiro Olegário.

– Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

ROTAS ALTERNATIVAS

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Categoria:

  • 18 de março de 2026
    • Marcações: Flamengo Interdição Maracanã trânsito

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