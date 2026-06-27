Prefeitura de Guaratinguetá realiza Audiência Pública sobre o Transporte Coletivo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, realizará uma Audiência Pública no dia 27 de março para apresentar e discutir o estudo técnico sobre o sistema de transporte coletivo do município.

Desde setembro de 2025, a Administração Municipal vem desenvolvendo um levantamento detalhado com o objetivo de analisar a atual situação do transporte público, identificar desafios e propor melhorias que atendam às necessidades da população.

Durante a audiência, serão apresentados os resultados desse estudo, além de diretrizes, propostas para a modernização e aprimoramento do serviço no município.

O encontro será um importante espaço de diálogo e participação popular, permitindo que os cidadãos tirem dúvidas, expressem suas opiniões e contribuam com sugestões para a construção de um sistema de transporte público mais eficiente, acessível e de qualidade para todos.

Anote na agenda:

27 de março de 2026 (sexta-feira)

18h

Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos (Rua Visconde do Rio Branco, nº 115 – Centro)

A participação da população é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e para a construção de um transporte coletivo cada vez melhor em Guaratinguetá.