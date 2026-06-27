NOTÍCIAS

Prefeitura de Guaratinguetá realiza Audiência Pública sobre o Transporte Coletivo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura de Guaratinguetá realiza Audiência Pública sobre o Transporte Coletivo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, realizará uma Audiência Pública no dia 27 de março para apresentar e discutir o estudo técnico sobre o sistema de transporte coletivo do município.

Desde setembro de 2025, a Administração Municipal vem desenvolvendo um levantamento detalhado com o objetivo de analisar a atual situação do transporte público, identificar desafios e propor melhorias que atendam às necessidades da população.

Durante a audiência, serão apresentados os resultados desse estudo, além de diretrizes, propostas para a modernização e aprimoramento do serviço no município.

O encontro será um importante espaço de diálogo e participação popular, permitindo que os cidadãos tirem dúvidas, expressem suas opiniões e contribuam com sugestões para a construção de um sistema de transporte público mais eficiente, acessível e de qualidade para todos.

 Anote na agenda:

 27 de março de 2026 (sexta-feira)
 18h
 Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos (Rua Visconde do Rio Branco, nº 115 – Centro)

A participação da população é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e para a construção de um transporte coletivo cada vez melhor em Guaratinguetá.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

São José leva dois ouros no vôlei e prata no tênis feminino

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nei José Sant’Anna Esporte e Qualidade de Vida A quarta-feira (9) foi marcada por grandes conquistas de São José dos Campos nos 67º Jogos Regionais. Com vitórias importantes em várias modalidades, a cidade confirmou o favoritismo e deu passos decisivos rumo ao 12º título consecutivo da competição. Destaques para os títulos no vôlei masculino […]
NOTÍCIAS

Curso de Desenvolvimento Full Stack amplia oportunidades na área de tecnologia em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Semuc A Prefeitura de Boa Vista em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia (ITEAM), oferece o Curso de Capacitação em Desenvolvimento Full Stack, no Centro Municipal de Inovação (CMI). “Aqui temos jovens e adultos com conhecimentos básicos de informática que desejam criar ou aprimorar soluções digitais. A formação é um investimento do município […]
NOTÍCIAS

MS Saudável encerra ação em Inocência com foco no cuidado e prevenção à saúde dos trabalhadores

Posted on Author boavistaagora.com.br

Entre 21 e 24 de julho, equipes técnicas da SES atuaram de forma conjunta com a secretaria municipal de saúde em ações estratégias no município, que está em processo de expansão com aumento populacional por conta da instalação de uma fábrica de celulose A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), […]