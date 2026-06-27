Saae/Sorocaba finaliza manutenção preventiva em bacias de contenção no bairro Barcelona – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba finalizou, nesta quarta-feira (18), a manutenção preventiva nas Bacias de Contenção de Águas Pluviais da Rua Panamá e Norcross, situada na Rua Professora Ana Rita Moraes Coelho, no bairro Barcelona, na Zona Leste da cidade.

As intervenções, que tiveram início no dia 3 de março, são necessárias para que os sistemas permaneçam em plenas condições para comportar os períodos de chuvas.

Os serviços, que foram executados com a utilização de escavadeira hidráulica, consistiram na retirada dos resíduos que ficaram depositados no fundo dos leitos. Todo material foi transportado por caminhões e depositado em aterro apropriado. Também foi feita a remoção de mato e demais resíduos que são carreados em dias de chuva.

“As Bacias de Contenção têm a função de comportar as águas das chuvas por um determinado período e, frequentemente, executamos intervenções para manter o local em plenas condições de funcionamento, preparado para suportar os períodos de chuvas intensas”, explica o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

Os trabalhos efetuados no bairro Barcelona (Norcross e Rua Panamá) seguem programação pré-definida pelo Saae/Sorocaba, de manutenção de todas as Bacias de Contenção e córregos do município.

A autarquia já executou manutenções preventivas desse tipo, por exemplo, em córregos nos bairros Brigadeiro Tobias, Jardim Brasilândia, Jardim Itapemirim, Jardim Leocádia, Jardim Marli, Jardim Piratininga, Jardim Prestes de Barros (Lavapés), Mineirão, Parque das Laranjeiras, Vila Barão, além das Bacias de Contenção do Abaeté, Campolim, Jardim Maria do Carmo, Parque dos Italianos, Parque Kasato Maru, Norcross e Rua Panamá (Barcelona), bem como nos lagos no Jardim Santa Catarina e nos Parques João Pellegrini (Central Parque) e Vila Formosa. Elas ocorrem periodicamente junto aos mananciais, porém, devido ao período de chuvas e ao calor, o mato e o lodo proliferam de forma mais rápida.