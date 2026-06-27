Seplan recebe edição do programa com atendimentos voltados à saúde e bem-estar

A Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) recebeu, nesta quarta-feira, dia 18, as atividades do programa Cuidando do Servidor, iniciativa promovida pela Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), por meio da Escola de Governo de Roraima. A ação levou uma série de serviços diretamente ao ambiente de trabalho, oferecendo aos servidores da pasta atendimentos voltados à saúde, cidadania e bem-estar.

Durante a programação, os servidores tiveram acesso a serviços em diversas áreas, como nutrição, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, psicologia, orientação jurídica, serviços do Procon, vacinação, além do Clube de Benefícios do Servidor, que reúne parcerias com facilidades e descontos exclusivos.

A ação integra a edição 2026 do programa, cuja abertura oficial foi realizada recentemente, marcando o início das atividades do ano. Ao longo de 2026, as ações serão desenvolvidas em diversos órgãos da administração pública estadual, reforçando o compromisso da gestão com a valorização e o cuidado integral com o servidor público.

Para o secretário da Seplan, Rafael Fraia, receber a iniciativa na secretaria representa um avanço importante na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor.

“Receber o programa Cuidando do Servidor na Seplan é motivo de satisfação, porque demonstra, na prática, a preocupação da gestão estadual com as pessoas que fazem o serviço público acontecer. Cuidar do servidor é também fortalecer a qualidade do trabalho prestado à população”, destacou.

O secretário da Segad, Anselmo Gonçalves, ressaltou que o programa já se consolidou como uma política pública de valorização do funcionalismo estadual.

“O Cuidando do Servidor é um compromisso da gestão em reconhecer a importância de cada profissional, levando serviços essenciais e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e humano”, afirmou.

Representando a Escola de Governo, Brena Linhares também destacou a relevância da iniciativa e o impacto positivo da presença das ações diretamente nos órgãos estaduais.

“A proposta do programa é justamente aproximar esses serviços dos servidores, facilitando o acesso e promovendo mais qualidade de vida no próprio ambiente de trabalho. É uma ação pensada para cuidar de forma integral de quem contribui diariamente com a administração pública”, pontuou.

A ação foi marcada pela participação ativa dos servidores da Seplan, que aproveitaram a oportunidade para cuidar da saúde e do bem-estar sem precisar sair do local de trabalho.

Servidor da casa há mais de 20 anos, Enes Leal não perdeu tempo e buscou atendimento. Ele aproveitou a ação para aferir a pressão arterial e verificar a glicose.

“É uma iniciativa muito importante, porque facilita o acesso a atendimentos que muitas vezes a gente acaba deixando para depois por causa da correria do dia a dia. Hoje aproveitei para cuidar da saúde aqui mesmo no trabalho”, relatou.

Quem também participou foi a Analista de Planejamento e Orçamento Leonarda Nascimento, de 37 anos, que reservou um momento para cuidar de si e aproveitou serviços de bem-estar, como atendimento com ventosa e spa dos pés.

“Foi um momento muito bom para desacelerar um pouco e cuidar da gente. Essas ações mostram que o servidor também precisa ser olhado com atenção e carinho”, destacou.

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